Suplente de vereador morre após ser atingido por descarga elétrica em Fortaleza

O suplente de vereador Luiz André Lima Neto (Cidadania) faleceu na manhã deste sábado (7), aos 51 anos, após receber uma descarga de eletricidade durante uma instalação de cerca elétrica, em Fortaleza. A informação foi confirmada pelo partido por meio de nota.

"Com pesar, o diretório estadual do Cidadania 23 comunica e lamenta a partida precoce do companheiro de luta e atual suplente de vereador de Fortaleza Luiz André. Nos irmanamos na dor com os familiares e amigos e destacamos a importância do legado deixado por esse aguerrido defensor das causas sociais e da boa política que foi o, agora saudoso, mas jamais esquecido, Luiz André", afirma o texto assinado presidente estadual do Cidadania, Alexandre Pereira.

O líder da bancada do partido na Câmara Municipal de Fortaleza, Prof. Enilson, detalha que o suplente possuía uma empresa de instalação de segurança e confirmou que ele sofreu a descarga no momento da instalação de uma cerca elétrica.

"Era um empresário local, tinha um mercantil e uma empresa de instalação de segurança, cerca elétrica e videomonitoramento. Infelizmente, em um desses trabalhos, ele foi acometido por um choque elétrico no momento da instalação de uma cerca elétrica e não sobreviveu", afirma.

Filho também foi atingido

O filho de Luiz André também foi atingido pelo choque, está hospitalizado, mas estável, conforme o vereador.

Natural de Iguatu, o suplente foi candidato nas últimas eleições municipais e alcançou mais de 1,8 mil votos, número que não foi suficiente para ocupar cadeira na Câmara.

"Luis André era um apaixonado pelo Conjunto Montenegro II, no José Walter. Batalha muito e trabalhava incansavelmente pela melhoria da comunidade. Um dos primeiros moradores do local, ele nunca desistiu de lutar", acrescenta Prof. Enilson.