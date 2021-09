'Sempre votamos juntos', diz FHC sobre Tasso em reunião sobre prévias internas do PSDB

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) se reuniu, nesta quarta-feira (29), com o senador Tasso Jereissati (PSDB) e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). Em vídeo ao lado dos dois, FHC afirmou: "Sempre votamos juntos", em referência ao cearense. As informações são do colunista Gerson Camarotti, do portal G1.

Tasso abriu mão de disputar as prévias internas do PSDB - na qual será definido o pré-candidato do partido ao Palácio do Planalto - para apoiar Eduardo Leite.

Amigo de longa data de FHC, que chegou a defender o nome de Tasso para a disputa presidencial, a visita do senador cearense seria para tentar reveter o apoio do ex-presidente ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB) - principal concorrente de Leite.

"Estamos 40 anos juntos no mesmo partido. Sempre votamos juntos, eu com ele e ele comigo", disse FHC no vídeo, em referência a Tasso.

Chegou a hora do PSDB reativar o espírito da sua fundação. A candidatura de Eduardo Leite nas prévias do partido representa dinamismo, juventude e força de vontade. pic.twitter.com/HzIhfKaoy4 — Tasso Jereissati (@tassojereissati) September 28, 2021

O ex-presidente também disse que o candidato dele nas prévias internas será quem tiver maior capacidade de agregar. "Aquele que tiver maior capacidade de fazer isso, será o candidato”, afirmou.