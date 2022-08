Quem são os suplentes de Amarílio Macedo ao Senado

A coligação liderada pelo PDT para a disputa do Governo do Estado divulgou nessa sexta-feira (5) a chapa para o Senado.

O PSDB acabou indicando os nomes para a composição à única vaga que será disputada no Ceará. O evento contou com a participação de partidos aliados.

Além de Amarílio Macedo, que será o titular, o médico Dr. Cabeto foi anunciado como primeiro suplente. Já o empresário Régis Medeiros passou a ocupar a vaga de segunda suplência.

A definição só foi anunciada no último dia de prazo, após negociação com os partidos aliados.

A campanha ao Senado, embora seja para um mandato de legislativo, é majoritária. Ou seja, se elege quem tem mais votos.

Papel dos suplentes

Os suplentes substituem os titulares em caso de afastamento que pode ser por renúncia, morte, licença médica ou por motivos pessoais.

Recentemente, Prisco Bezerra e Chiquinho Feitosa assumiram por quatro meses a função de senadores pelo Ceará nas vagas de Cid Gomes e Tasso Jereissati, respectivamente.

Senado

Neste ano de 2022, haverá uma renovação parcial das cadeiras no Senado. Das 81 vagas, apenas 27 vagas serão disputadas.

Os Estados possuem três senadores. Cada um se elege para o mandato de oito anos.

