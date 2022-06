Prefeito de Juazeiro encontra ministro da Saúde e inicia processo contra devolução de R$ 910 mil

Em encontro com o Ministro da Saúde Marcelo Queiroga nesta terça-feira (7), em Brasília, o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), iniciou o processo para barrar a devolução de R$ 910 mil requerido pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Ainda em 2012, o órgão viabilizou o dinheiro para construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que se tornou uma obra inacabada no município durante outras gestões.

O chefe do Executivo esteve acompanhado do Senador Eduardo Girão, de mesmo partido, que fez a interlocução com o Queiroga na sede do ministério.

O prédio no qual a UPA deveria ser instalada acabou sendo usado como uma Unidade Covid - montada para atendimento provisório de pessoas infectadas ou suspeitas de terem contraído o vírus durante a pandemia.

Negociação

Após ter sido desmontada a estrutura interna, a prefeitura agora requer que o Governo Federal possa viabilizar que o prédio seja transformado em uma unidade de pronto atendimento, como previsto inicialmente.

"Os recursos foram liberados pelo Governo Federal em 2012, todavia, a obra não fora finalizada no prazo de cinco anos, restando, portanto, essa pendência junto ao Ministério da Saúde", explicou o prefeito.

De acordo com a assessoria da prefeitura, Glêdson foi orientado pela área técnica a fazer uma solicitação formal de ampliação e reabertura do prazo, mostrando que o prédio é funcional e já está servindo à população. Neste caso, o Ministério credenciaria o equipamento como uma UPA, superando os trâmites burocráticos .

Através das redes sociais, o senador Eduardo Girão comemorou o resultado da reunião, e anunciou a viabilização de outras obras em Juazeiro do Norte e Fortaleza.