MDB anuncia Simone Tebet como pré-candidata à presidência em 2022

O presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, anunciou nesta quinta-feira (25) que a senadora Simone Tebet será oficializada pré-candidata à presidência da República em 2022. A homologação deve acontecer na próxima reunião da Executiva Nacional do MDB, no início de dezembro.

"Desde março, tive conversas com dirigentes nacionais e regionais do MDB. A conclusão geral é que precisamos de um nome do partido para 2022. Por isso iremos homologar Simone Tebet como pré-candidata ao Planalto, na próxima reunião da Executiva no início de dezembro", escreveu Rossi em uma rede social.

Tebet já era apontada como possível pré-candidata ao partido. Neste ano, foi a primeira mulher a concorrer à presidência do Senado. O MDB não apoiou a candidatura dela, que decidiu manter-se na disputa de forma independente. Ela recebeu 21 votos e foi derrotada por Rodrigo Pacheco (DEM), que obteve 57 votos.

Tebet é a atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e foi líder do MDB em de 2018.

Eleições

Em 2018, o MDB disputou o primeiro turno com o ex-ministro Henrique Meirelles, que chegou a apenas 1,2% dos votos. No segundo turno, o partido não apoiou nenhum dos candidatos e liberou os diretórios regionais.