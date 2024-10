Lucas Pavanato, vereador mais votado de SP, quer proibir pessoas trans em banheiro feminino

A população de São Paulo definiu, na eleição desse domingo (6), os vereadores que ocuparão as 55 cadeiras da Câmara Municipal entre 2025 e 2028. Lucas Pavanato (PL) foi o candidato ao cargo mais votado da Cidade. Entre as mulheres, a mais votada foi Ana Carolina Oliveira (Podemos), mãe de Isabella Nardoni.

Influenciador de direita, Pavanato tem 26 anos e conseguiu 161.386 votos com propostas como "proibir trans no banheiro feminino" e "investigar grupos terroristas que invadem propriedades na cidade".

Quem é Lucas Pavanato?

Pavanato é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro e ganhou fama com vídeos provocando adversários políticos. Outro aliado dele é o deputado federal Nikolas Ferreira, do PL de Minas Gerais.

Conforme matéria do G1, Pavanato foi estagiário no gabinete do Fernando Holiday, em 2018. Das experiências políticas, em 2022, ele foi candidato a deputado estadual e recebeu 36 mil votos, tornando-se suplente.

Recentemente, Pavanato repercutiu nas redes sociais com uma briga durante um podcast. O bolsonarista discutiu com Junior Freitas — candidato a vereador pelo PSB — no RedCast. Pavanato disse que o já falecido pai do adversário político não teria orgulho em ter um filho como ele. Freitas jogou a água que estava no copo no rosto do rival, que passou a xingá-lo.

Pessoas que trabalhavam nos bastidores do podcast intervieram e evitaram uma confusão maior. Pavanato acabou com a camisa rasgada.

Confira os 10 vereadores mais votados em São Paulo: