Justiça Eleitoral permite que Roberto Cláudio participe da campanha de André Fernandes

O desembargador Francisco Gladyson Ponte, do Tribunal Regional Eleitoral, negou nesta sexta-feira (18) um pedido de liminar para impedir a participação do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) ou qualquer outro filiado a partido que disputou 1º turno com candidatura própria apareça neste 2º turno.

A decisão avaliou um mandado de segurança impetrado pela Coligação "Juntos, Fortaleza Pode Muito Mais", que tem como cabeça de chapa Evandro Leitão (PT), questionando uma decisão do juiz da 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza que suspendeu a veiculação de algumas peças publicitárias e determinou a aplicação de multa para novos descumprimentos, mas negou o pedido para proibir a participação de Roberto Cláudio na propaganda de André Fernandes (PL).

No entendimento do juiz, a legislação eleitoral permite esse tipo de participação, considerando a decisão do PDT pela neutralidade neste segundo turno.

Pedido negado

Ao avaliar o pedido do mandado de segurança, o desembargador concordou com a decisão de 1º grau, entendendo que não há impedimento para a participação, já que o Partido Democrático Trabalhista liberou os filiados a apoiarem quem quisessem, "desde que respeitado o tempo de exposição do apoiador na propaganda", conforme a legislação eleitoral.

Francisco Gladyson Ponte destacou ainda que o pedido de liminar foi indeferido por falta de fundamentos suficientes para alterar a decisão de 1º grau por meio de mandado de segurança.

Em suas redes sociais, Roberto Cláudio comentou a decisão criticando o Partido dos Trabalhadores. "Pois saibam que ninguém vai tutelar a minha opinião e manifestação política em defesa do que acredito ser o melhor para a população de Fortaleza", escreveu.

A neutralidade do PDT no segundo turno em Fortaleza foi defendida no último dia 10 pelo deputado federal André Figueiredo, presidente nacional interino do partido. Em nota, o pedetista anunciou seu posicionamento. Ele ressaltou que tem um "compromisso histórico" com a "defesa de valores democráticos, populares e de justiça social".

A declaração de apoio de Roberto Cláudio a André Fernandes ocorreu dois dias depois.