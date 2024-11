Em bairro de Fortaleza, diferença entre Evandro e André foi de um voto; veja votação por bairro

Com 82,1 mil votos de desvantagem no fim do primeiro turno, o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), conseguiu reduzir a diferença do seu adversário direto, André Fernandes (PL), e abrir uma vantagem de 10.838 votos no fim do segundo turno. O resultado das urnas tornou o pleito na Capital o mais acirrado em 24 anos. A disputa foi tamanha que em um dos bairros a diferença foi de apenas um voto.

O petista, que tinha vencido em 21 regiões da Capital no primeiro turno — enquanto o candidato do PL venceu em 89 —, conseguiu ter vantagem em 64 bairros na segunda etapa do pleito. Das regiões que deram maioria ao PL inicialmente, 43 “viraram” em prol da candidatura do PT.

Com 100% das urnas apuradas, Evandro Leitão foi eleito com 50,38% dos votos, o equivalente a 716,1 mil. Já André Fernandes totalizou 49,62% de apoio, somando 705,2 mil votos.

Para o levantamento, o PontoPoder considerou os dados atualizados por bairro disponibilizados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) do resultado da eleição. Por conta de atualizações territoriais, 11 bairros reconhecidos oficialmente pela Prefeitura atualmente não são considerados pela Justiça Eleitoral. Os votos dos eleitores dessas áreas são contabilizados nos bairros correspondentes, conforme o mapeamento adotado pela Justiça Eleitoral.

Disputa voto a voto

A disputa mais acirrada neste ano foi no bairro Parque Araxá. Com 59 votos válidos no bairro, a vantagem de André Fernandes foi de apenas um voto, somando 30 eleitores. Já Evandro Leitão totalizou 29 votos.

Ao todo, em cinco bairros, a diferença entre o candidato vitorioso e o derrotado foi inferior a dez votos. No Dom Lustosa, onde André saiu vitorioso, a vantagem foi de dois votos. Na Lagoa Redonda, seis. Nos bairros Itaoca e Floresta, a diferença foi de sete votos a favor de Evandro Leitão.

Evandro Leitão e André Fernandes no 2º Turno

Evandro Leitão garantiu vantagem em cerca de 58% dos bairros da Capital. Em relação ao primeiro turno, quando conquistou maioria em 21 territórios, ele mais que triplicou o apoio, chegando a 64.

O Benfica, novamente, foi onde o petista reuniu o maior eleitoral, proporcionalmente. No local, ele recebeu 46,3% dos votos no primeiro turno, já no segundo, esse percentual subiu para 62,5%. Ancuri, Damas e Sabiaguaba também apoiaram massivamente o candidato do PT.

Já o candidato André Fernandes teve o melhor desempenho no bairro Guararapes, onde atingiu 59,59% dos votos. Ele também levou vantagem no Meireles, Parque Manibura e De Lourdes. No primeiro turno, o postulante do PL tinha obtido o melhor desempenho no Planalto Ayrton Senna.

Na segunda etapa da disputa, ele ainda venceu no bairro, mas em uma disputa mais acirrada. Ele recebeu 50,98% dos votos no local, já o adversário acumulou 49,02%.

Parque Araxá teve diferença de um voto entre o candidato mais votado e seu adversário

De virada

Além de ampliar sua votação em todos os bairros onde já havia vencido no primeiro turno, Evandro Leitão ainda conseguiu “virar” em 43 bairros.

As maiores viradas foram nos bairros Moura Brasil, Itaoca, Parque Santa Maria e Padre Andrade, onde ele conseguiu agregar mais de 20 pontos percentuais do eleitorado entre as duas etapas da disputa.

Por outro lado, André Fernandes não conseguiu avançar sobre o território do petista.

Os bairros Aracapé, Olavo Oliveira, Couto Fernandes, Curió, Manuel Dias Branco, Parque Iracema, Parreão, Praia do Futuro I, Rachel de Queiroz, Salinas e São Bento não constam no mapa da Justiça Eleitoral. Eles estão integrados a outros territórios, conforme o mapeamento adotado pelo TRE-CE.