‘É uma discussão inócua’, diz Evandro Leitão sobre impasse entre Elmano e Sarto

Na retomada das atividades no Legislativo do Ceará, nesta terça-feira (1º), o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão (PDT), minimizou o motivo mais recente do impasse entre o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). O petista e o pedetista têm trocado acusações e críticas sobre a obra da Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema.

Evandro Leitão (PDT) Presidente da Alece “É uma discussão inócua onde não se leva a nada, nós temos que fazer política com o ‘p’ maiúsculo, deixar de lado essas questões menores de política”

Ele disse que não quer diminuir a importância turística e histórica do equipamento, mas classificou a discussão como “bem menor”.

Leitão defendeu que os mandatários apresentem “resultados efetivos” e não fiquem “discutindo pela imprensa, mandando recado para ‘a’ ou ‘b’, de lado a lado”.

Evandro Leitão (PDT) Presidente da Alece “Tenho a convicção de que pautas como saúde, educação e segurança pública (são pautas que) a população quer escutar bem mais de nós que estarmos discutindo a Ponte dos Ingleses”

Prioridades

Em seu discurso de abertura dos trabalhos, Evandro Leitão destacou prioridades do Parlamento Estadual para o segundo semestre, conforme adiantado pelo Diário do Nordeste.

O pedetista apontou o projeto de gratuidade das passagens do transporte público na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a criação da agência de fomento ao crédito, além da Lei Orçamentária Anual, a ser votada no fim do ano.

O presidente informou ainda que a Alece já mapeou as cozinhas comunitárias no Ceará e a Casa está finalizando o processo licitatório para a aquisição de 300 kits de cozinha.

Evandro Leitão (PDT) Presidente da Alece “Esperamos que tenhamos um segundo semestre ainda melhor que o primeiro, sempre, sempre, sempre pautado no respeito entre colegas deputados, entre diferentes pensamentos e ideologias que temos nesta Casa. Esta Casa é uma Casa que representa mais de 9 milhões de cearenses. Temos aqui que trabalhar, trabalhar e trabalhar. A população, entendo eu, não espera de nós aqui discussões que não levam a nada, a população espera de nós resultados"

