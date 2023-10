Cid chama decisão do PDT de ‘ilegal’ e marca nova reunião do diretório para discutir futuro

O senador Cid Gomes (PDT) comentou sobre a decisão nacional do PDT de intervir no diretório local e destituí-lo do comando da sigla no Estado. O pedetista reuniu sua ala da legenda, nesta segunda-feira (30), para definir rumos políticos e um novo encontro foi convocado para discutir o futuro.

Conforme deputados do PDT, o encontro teria ocorrido na própria casa do político, no Meireles, em Fortaleza.

Veja também

Cid Gomes (PDT) Senador “Houve uma deliberação de forma ilegal pelo PDT Nacional, sem se dizer os motivos de uma possível intervenção no diretório do Ceará e sem a possibilidade de ampla defesa. Portanto, avaliamos que foi uma decisão arbitrária e resolvemos, após reunião com deputados e prefeitos realizada na tarde desta segunda-feira (30/10), convocar o diretório estadual do PDT para discutir coletivamente a situação do partido, de sua Executiva e de seus filiados no Ceará, entendendo que há uma decisão judicial que assegura a vigência do diretório estadual do partido e a legalidade de suas deliberações”

Intervenção

Na última sexta-feira (27), uma acalorada reunião marcou a decisão da Executiva Nacional do PDT de interferir no diretório do PDT Ceará. Já naquele momento, por meio da assessoria de imprensa, o senador Cid Gomes reclamou que não houve espaço para exercer a "ampla defesa".

"Não se aprova uma intervenção sem a abertura prévia de um processo, sem dizer do que a pessoa está sendo acusada para que possa exercer seu direito de ampla defesa e por último ter uma deliberação do Conselho de Ética, depois da Executiva e depois do Diretório. Mas eles já aprovaram a intervenção sem cumprir nenhuma dessas etapas. Não sei sequer a razão dessa intervenção”, afirmou o senador.

Em resposta, o presidente interino do PDT Nacional, deputado André Figueiredo, argumentou que a intervenção foi colocada em votação porque o clima "estava muito difícil" no partido. Ele ainda revelou que Cid ameaçou deixar o partido.

"Ainda não está decidido quem será o interventor, muito provavelmente será o professor Flávio Torres, ex-senador pelo PDT Ceará. Ele (Cid), inclusive, se levantou dizendo que sairia (do PDT), assim como entrou, pela porta da frente. Muito desgastante para todos, mas o clima estava muito difícil de permanência e, pelo teor dos debates nas reuniões, o clima de paz está ficando impossível. Vamos seguir o devido processo, mas eu não acredito que o senador Cid fique no PDT, não. Tanto pelas palavras que ele disse na reunião, como pelo que ele disse no colégio de líderes no Senado", declarou.

No último dia 20 de outubro, durante entrevista na live PontoPoder, do Diário do Nordeste, quando ainda era presidente do PDT Ceará, Cid disse não ter mais segurança de que, internamente, o PDT iria respeitar o princípio da democracia.

"O que eu estou dizendo sempre é isso: vamos ficar no PDT, vamos fortalecer o PDT. Agora, a essa altura do campeonato, eu confesso, nunca tinha dito isso publicamente, que eu já não tenho mais a segurança de que o princípio basilar da democracia, que é o princípio da maioria, será respeitado. Tem sempre uma nova rodada. Enquanto tiver na Justiça, tudo bem", disse.