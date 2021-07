Políticos cearenses exaltam o SUS e agradecem profissionais de Saúde ao se vacinarem

Leônidas Cristino (PDT), deputado federal

Legenda: "Meu respeito a todos os profissionais de saúde", escreveu o deputado Leônidas Cristino (PDT) Foto: Reprodução

O deputado Leônidas Cristino exaltou os profissionais de saúde e reiterou as medidas sanitárias ao se vacina neste sábado. Aos 63 anos, o deputado cearense publicou um vídeo do momento da vacinação.“Hoje eu tomei a 1ª dose da vacina contra a Covid-19. Ela é fruto da inteligência do homem dada por Deus. A vacina nos defende da doença.”