Morre o senador Major Olímpio, vítima da Covid-19, aos 58 anos

Morreu, nesta quinta-feira (18), o senador Major Olímpio (PSL-SP). O parlamentar teve morte cerebral após passar dias internado com Covid-19. Informação foi divulgada pelo Twitter oficial dele nesta tarde.

Sérgio Olímpio Gomes estava no Hospital São Camilo, em São Paulo, desde o dia 2 de março.

É o terceiro senador que morre por complicações da Covid desde o início da pandemia. José Maranhão (MDB-PB), morreu aos 87 anos em fevereiro deste ano, e Arolde de Oliveira (PSD-RJ), 83, faleceu em outubro de 2020.

Legenda: Mensagem da equipe do parlamentar foi divulgada na tarde desta quinta Foto: Reprodução

Estado de saúde

Na última sexta-feira (12), os familiares do senador publicaram nas redes sociais que o estado de saúde dele "era estável e inspirava cuidados". Ele deixa a esposa e dois filhos. Internado com a doença desde o começo do mês, Olimpio foi transferido para a UTI no dia 5 de março. Não se sabe se ele estava intubado.

Reação de políticos

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), prestou suas condolências no Twitter e lamentou a morte do senador paulista.

Legenda: Chefe do Executivo de São Paulo se pronunciou sobre a morte do senador Foto: Reprodução

Ciro Gomes (PDT), ex-candidato à Presidência da República, disse lamentar o falecimento de Major Olímpio, apesar de "discordar" de suas atitudes. "Fui testemunha de sua coragem e espírito público".

Legenda: Ex-presidenciável prestou homenagem no Twitter Foto: Reprodução

O ex-preisdente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), prestou homenagem no Twitter, após receber a notícia do falecimento.

Legenda: O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, publicou mensagem em seu Twitter Foto: Reprodução

Edurdo Suplicy, vereador de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores (PT), expressou seus sentimentos para amigos e familiares do parlamentar falecido.

Legenda: Vereador Eduardo Suplicy prestou seus pêsames Foto: Reprodução

Vida e carreira

Nascido em 1962, o Major era natural de Presidente Venceslau (SP), Sérgio Olímpio Gomes foi eleito senador em 2018. A principal pauta ao longo de seus mandatos foi a segurança pública.

Ele ingressou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 1978 e exerceu suas funções na Polícia Militar de São Paulo até 2007, quando iniciou o primeiro mandato como deputado estadual. Reeleito, ocupou uma vaga na Assembleia de São Paulo até 2015, quando tomou posse como deputado federal. Nas eleições de 2018 foi eleito senador, cargo no qual tomou posse em 2019.

Além de policial e político, Major Olímpio era bacharel em ciências jurídicas e sociais, jornalista, professor de educação física, técnico em defesa pessoal e instrutor de tiro. Também foi autor de livros como Reaja! Prepare-se para o Confronto – Técnica Israelense de Combate, de 1997, e Insegurança Pública e Privada, lançado em 2002.