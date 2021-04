Governadores do Nordeste se reúnem com representante da Rússia após Anvisa negar uso da Sputnik V

O governador Camilo Santana (PT) e outros gestores de estados do Nordeste que negociaram a compra de milhões de doses da vacina Sputnik V estão reunidos com o Fundo Soberano Russo, nesta terça-feira (27), após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) negar a importação e o uso emergencial do imunizante no Brasil. O objetivo é discutir o que pode ser feito agora para tentar reverter a decisão.

A diretoria da Anvisa se reuniu, na segunda-feira (26), extraordinariamente, para decidir sobre os pedidos de importação da vacina russa. Mais de dez estados, incluindo o Ceará, fizeram solicitações de compra.

A Anvisa negou o uso da vacina, alegando que os dados recebidos do laboratório são insuficientes para atestar a segurança do imunizante e apontou falhas consideradas graves na fabricação. A decisão provocou reações de governadores.

Reunidos com um representante do Fundo Russo, gestores estaduais querem mais relatórios e documentos técnicos que possibilitem revisão administrativa ou judicial da decisão da Anvisa.

Reações

No Ceará, Camilo Santana disse, nas redes sociais, que recebeu a notícia com decepção e estranheza.

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), também se manifestou nas redes sociais, afirmando que aguardará a avaliação de cientistas brasileiros e russos sobre a vacina.

Sobre decisão da Anvisa quanto à vacina Sputnik, irei aguardar manifestação técnica de cientistas brasileiros e russos. Posteriormente, teremos reunião com governadores da Amazônia e do Nordeste para avaliar fundamentos técnicos, a serem apresentados ao STF e à própria Anvisa — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) April 27, 2021

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), foi outro a se pronunciar, alegando que a vacina russa já é utilizada em mais de 50 países. Segundo o laboratório que representa o imunizante no Brasil, a Sputnik V foi autorizada em 61 países.

A Sputnik V está salvando vidas no México, Argentina, Hungria e mais 58 países. Infelizmente, para a Anvisa não há evidências suficientes para que as 37 milhões de doses adquiridas pelos estados brasileiros sejam autorizadas a entrar no país. — Paulo Câmara 40 (@PauloCamara40) April 27, 2021

O Consórcio Conectar, que reúne municípios cearenses em prol da vacina, emitiu nota, afirmando que recebeu com surpresa e decepção a negativa da Anvisa para a importação da vacina russa.

A partir disso, o Consórcio afirma que vai reavaliar os termos da negociação contratual para encontrar solução que acelere o calendário de imunização das cidades brasileiras.

Situação dos contratos assinados

O Consórcio Nordeste, formado pelos nove estados da região, negociou, em março deste ano, a compra de 37 milhões de doses da Sputnik V. Desse total, o Ceará adquiriu 5,87 milhões de doses. O contrato foi assinado pelo governador Camilo Santana no dia 19 de março.

Nenhum dos estados nordestinos que negociou a compra pagou pelo imunizante ainda. A compra só será concluída e o repasse da verba feito ao Fundo Soberano Russo quando a vacina for autorizada pela Anvisa.

A análise do imunizante pela agência regulatória brasileira se arrasta há mais de um mês. A Anvisa alega que existem pendências na documentação e relatórios da fabricante.

Alguns estados, inclusive o Ceará, acionaram o Supremo Tribunal Federal (STF), que deu um prazo de 30 dias - até o fim deste mês de abril - para a Anvisa se manifestar sobre a liberação da Sputnik, caso contrário, os estados estariam autorizados a importar as doses.

Anvisa reprovou

Em reunião do colegiado, na segunda, a Anvisa apontou dados insuficientes para atestar a segurança da vacina russa contra a Covid-19, entre outras falhas consideradas graves na fabricação da vacina, e reprovou a Sputnik V.

Uma das falhas apontadas é a possibilidade do adenovírus, usado na produção da vacina, ser capaz de se replicar e causar outras doenças.

Pontos de insegurança apontados pela Anvisa

Células em que adenovírus são produzidos e permitem que sua capacidade de replicação seja readquirida;

Estudos inadequados para embasamento das especificações;

Estudos de caracterização inadequados;

Ausência de validação/qualificação de métodos de controle de qualidade críticos;

Características inadequadas das impurezas e avaliação/controle inadequado no processo quanto a impurezas e vírus contaminados;

Necessidade de inclusão de testes de controle de qualidades adicionais.

A decisão da Anvisa ainda não é definitiva. Os diretores da agência afirmaram que se o fabricante da vacina apresentar os dados que estão faltando, a Anvisa poderá liberar o uso e importação da Sputnik V em futuras análises.