Doria é flagrado sem máscara em hotel do Rio de Janeiro e vira alvo de críticas

Após ser flagrado sem máscara tomando sol na piscina de um hotel no Rio de Janeiro, neste domingo (6), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi alvo de críticas em razão do momento em que o país enfrenta com a pandemia de Covid-19.

As imagens, que viralizaram nas redes sociais, mostram o tucano em meio a vários turistas. Para muitos, a atitude vai contra as regras de distanciamento social defendidas por Dória durante a crise sanitária.

Em nota, o governo de São Paulo disse que "o governador João Doria estava neste domingo no Hotel Fairmont, no Rio de Janeiro, em momento de descanso com a esposa e não promoveu nenhum tipo de aglomeração."

O video em que Dória aparece foi publicado pelo senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) em seu twitter . “'Lockdown, fome e desemprego pra você, marquinha pra mim…' Duvido você acertar quem é esse tomando vitamina D! Sabe?", escreve ele.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) também criticou a atitude nas redes. "Esse é o cara que queria ser líder do país", disse no twitter, exibindo foto de Doria.

Legenda: O deputado federal Eduardo Bolsonaro criticou Doria nas redes sociais Foto: Reprodução twitter

Recomendações para o feriado

Em coletiva de imprensa na última quarta-feira (2), véspera de feriado, Doria recomendou aos paulistanos para não participarem de aglomerações durante o período de folga, afirmando que a prática seria coibida através de uma força tarefa do Estado.

Segundo o governador, não havia impedimento para viagens. "Não há impedimento para viagem, mas a orientação é para que não façam aglomerações de nenhuma espécie, de nenhuma ordem", disse na época.