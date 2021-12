Veja os concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (6)

O Ceará possui três concursos públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira (6). As seleções são voltadas para as áreas da saúde, educação, meio ambiente e administrativas. São 586 oportunidades, incluindo vagas imediatas e cadastro de reserva.

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Região (Crefito 6) segue com inscrições abertas para formação de cadastro reserva somente até esta segunda-feira (6). As vagas são para o cargo de recepcionista, que exige o nível médio completo, e serão distribuídas pelas cidades de Juazeiro do Norte (30), Fortaleza (30) e Sobral (30).

Os interessados em se candidatar devem se inscrever através do site da banca organizadora e desembolsar uma taxa de R$ 60. Os selecionados no concurso receberão um salário base de R$1.800, para jornada de 40 horas, podendo chegar até R$2.548, contando com o vale-alimentação (R$748 por mês).

Ibama

Das 568 vagas para cargos de nível médio e superior ofertadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), cinco são destinadas ao Ceará. Os salários variam entre R$ 4.063,34 e R$ 8.547,64.

São 432 oportunidades para técnico ambiental, que exige Ensino Médio completo. O ganho deste posto é de R$4.063,34, incluso auxílio-alimentação de R$ 458 e gratificação de desempenho de R$1.382,40.

As outras chances são para nível superior: analista ambiental (96) e analista administrativo (40). Para se candidatar, é preciso ter graduação em qualquer área de conhecimento. A remuneração é de R$8.547,64, com auxílio-alimentação e gratificação de desempenho.

Vagas: 568;

Inscrições: Até 20 de dezembro;

Provas: 30 de janeiro de 2022.

IGUATU

A Prefeitura de Iguatu, no Interior do Ceará, lançou edital para concurso público com 300 vagas para ocupação imediata e 191 para cadastro de reserva, totalizando 491. As oportunidades são para cargos para os níveis fundamental incompleto e completo, médio e superior.

Vagas: 491;

Inscrições: de 26 de novembro a 31 de dezembro;

Provas: 30 de janeiro de 2022.

Os salários vão de um salário mínimo (R$1.100) a R$ 9.570, a depender da função. A carga horária varia de 30 a 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas entre o próximo dia 26 de novembro até 31 de dezembro de 2021, no site da Universidade Patativa do Assaré (UPA) — responsável pelo certame.

Seleção pública

Além disso, a Prefeitura de Quixeramobim lançou uma seleção pública para os níveis superior e médio destinada à contratação, por tempo determinado, de novos funcionários da gestão municipal. Os interessados devem se inscrever até 10 de dezembro de 2021 no site do Instituto Consulpam.

São ofertadas 450 vagas, distribuídas em 60 cargos para níveis superior e médio, para o Gabinete, para as secretarias do Trabalho e Assistência Social; da Saúde; de Administração e Finanças; e de Educação. Os salários que variam de R$ 1,1 mil a R$ 12 mil.