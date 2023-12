Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (4)

O Ceará está com diversas vagas de concursos e de seleções abertas nesta segunda-feira (4). As oportunidades são para candidatos com níveis médio, técnico e superior. Salários chegam a R$ 12 mil​.

Prefeitura de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza abriu processo seletivo de 480 vagas de estágio para cursos técnicos e de nível superior com contratação imediata. As inscrições vão até o dia 15 de dezembro. Os aprovados receberão bolsa-auxílio de R$ 750 para um turno de quatro horas, além de auxílio-transporte.

Para se inscrever, o estudante precisa preencher um formulário online disponível no portal do programa Fortaleza Digital e anexar os documentos solicitados. Não há taxa de inscrição, e o edital reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros, conforme legislações específicas.

>>> Leia o edital

Habitafor

A Prefeitura de Fortaleza está com inscrições abertas, até 17 de dezembro, para seleção pública de profissionais de nível superior para a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional (Habitafor). No total, são ofertadas dez vagas para preenchimento, mais formação de cadastro de reserva.

Podem participar da seleção candidatos com graduação em Arquitetura, Direito ou Serviço Social. Também é exigido registro profissional no conselho de cada categoria. Os interessados devem acessar o Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza, preencher o formulário eletrônico e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 140.

>> Leia o edital

SSPDS

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) está com seleção aberta para estagiários de nível superior, com 20 vagas disponíveis. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (22).

As inscrições acontecem até às 23h59 do dia 7 de dezembro, por preenchimento de uma ficha de cadastro no site da SSPDS. As oportunidades são para estudantes dos cursos de Direito, Ciências Contábeis, Administração de Empresas, Tecnologia da Informação, Jornalismo ou Publicidade e Estatística.

A jornada de atividades é de quatro horas diárias e 20 horas semanais. Os estagiários receberão bolsa mensal no valor de R$ 787,27, acrescida de auxílio-transporte, em pecúnia, no mesmo valor pago aos servidores públicos proporcionalmente aos dias efetivamente estagiados.

>> Confira o edital

Prefeitura de Granja

A Prefeitura de Granja, município localizado a 320 km de Fortaleza, está com 414 vagas abertas, com salários que vão de R$ 1,3 mil a R$ 12 mil. As inscrições seguem até as 23h59 do dia 27 de dezembro.

Podem participar da seleção candidatos com níveis médio e superior. Há, ainda, 21 oportunidades para pessoas com deficiência. As vagas são para diversas áreas, desde enfermeiros e agente comunitário de saúde, a professores.

>> Veja edital completo

Prefeitura de Horizonte

A Prefeitura de Horizonte abriu concurso público com 393 vagas para os mais diferentes cargos. As oportunidades são para os níveis fundamental, médio, técnico e superior, e as inscrições podem ser feitas até o dia 20 de dezembro. Os salários variam entre R$ 1,3 mil e R$ 8,8 mil.

>>> Leia o edital 1

>>> Leia o edital 2

>>> Leial o edital 3

A taxa de inscrição varia entre R$ 70 e R$ 175, a depender do nível de escolaridade, e devem ser feitas no site do Instituto Consulpam, organizador do certame. A seleção será feita por meio de prova objetiva no dia 25 de fevereiro de 2024 no turno da manhã para níveis fundamental e superior e tarde, para o médio.

>> Veja edital

Estágio no TCE

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará seleciona estagiários de nível superior, com 30 vagas em diversas áreas da graduação, além da formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para as áreas de Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Informática, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, e Pedagogia. As inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas até o dia 31 de dezembro, exclusivamente, pelo portal da Universidade Patativa do Assaré, na opção concursos em andamento.

>>> Veja edital completo

CRMV-CE

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará (CRMV-CE) está com edital de concurso público aberto para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio. As oportunidades são para agente fiscal e assistente administrativo.

Interessados devem se inscrever por meio do site do Instituto Quadrix até o dia 6 de dezembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 63. As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 14 de janeiro de 2024, em Fortaleza.

>> Leia o edital

Prefeitura de Pires Ferreira

A Prefeitura de Pires Ferreira está com dois concursos públicos abertos que somam 104 oportunidades. As vagas são voltadas para profissionais com níveis fundamental, médio e superior, cujos salários variam de R$ 1,3 mil a R$ 9 mil.

Os candidatos podem se inscrever, de forma remota, até as 23h do dia 8 de dezembro deste ano. Para enviar a candidatura, é preciso acessar o site da Fundação Cetrede, responsável pela organização dos dois.

>> Leia o edital