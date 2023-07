Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (17)

Diversas oportunidades em concursos e processos seletivos estão abertas nesta segunda-feira (17). Há certames em Fortaleza, em Maracanaú e Catarina, por exemplo.

O salário inicial é variado e há vagas para ensino médio, técnico ou superior, além da formação do cadastro de reserva.

Prefeitura de Catarina

A Prefeitura Municipal de Catarina tem inscrições abertas para seleção pública completa até o próximo dia 18 de agosto.

Ao todo, são oferecidas 187 vagas, destas, 108 são de ampla concorrência, três para pessoas com deficiência e 76 para composição de cadastro de reserva. O salário dos aprovados pode variar entre R$ 1.320 a R$ 8.500.

Interessados devem se inscrever no site oficial da Consulpam.

Prefeitura de Maracanaú

As inscrições para os três editais do concurso da Prefeitura de Maracanaú foram prorrogadas até 24 de julho.

Ao todo, os três editais de concurso público somam 624 vagas efetivas, sendo 156 para contratação imediata e 468 para formação de cadastro reserva. A remuneração pode chegar a R$ 3.999.

As vagas são destinadas a quem tem ensino médio, técnico ou superior. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

O candidato deverá realizar o pagamento da taxa de participação, nos valores de R$ 95 para ensino médio, R$ 105 para nível técnico e R$ 135 para formação superior.

Veja editais:

FUNCEME

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) abriu edital para seleção de 15 bolsistas em diversas áreas de pesquisa. O valor máximo das bolsas pode chegar a R$ 5.016, a depender da titulação e experiência.

A inscrição deve ser realizada por meio do site da Funceme, até as 17h do dia 24 de julho.

Na seleção haverá avaliação curricular e prova oral. O público-alvo são profissionais de nível superior e pesquisadores, com proficiência técnica e/ou científica.

CENTEC

Estão abertas até o dia 21 de julho as inscrições do vestibular e do processo seletivo de novos alunos para os Centros Vocacionais Técnicos (CVTec) Crato e São Gonçalo do Amarante e para as Faculdades de Tecnologia Centec (Fatec) Cariri e Sertão Central.

Ao todo, são 465 vagas para o semestre 2023.2. Dessas, 195 são para cursos técnicos de nível médio e 270 para cursos superiores de Tecnologia.

Os cursos são gratuitos, e as inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto Centec. Não há cobrança de taxa.

EXÉRCITO BRASILEIRO

As inscrições dos concursos do Exército estão abertas para os cursos de formação de oficiais e de capelães. Juntos, os certames ofertam 197 vagas.

São 32 vagas para o Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar (CFO/QC), que conta com 14 áreas de atuação; e três para o Quadro de Capelães Militares (CFO/QCM).

Já o concurso para a admissão de integrantes ao Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde (CFO/SSau) tem 162 vagas para as áreas de Medicina, Farmácia e Odontologia. Destas, 30 são reservadas para pessoas negras.

As inscrições podem ser feitas até as 15h do dia 2 de agosto pelo site do Exército. A taxa é de R$ 150.

IBGE

Estão abertas as inscrições do concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para a contratação de 7.548 vagas temporárias em todo o País. Destas, 369 são para o Ceará.

As oportunidades são para os cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento, com remuneração de R$ 1.387,50, e Supervisor de Coleta e Qualidade, com salário de R$ 3.100.

Os interessados têm até quarta-feira (19) para confirmar a inscrição, exclusivamente pelo portal da banca IBFC, organizadora do certame. É cobrada taxa de R$ 42,20.