Concurso do Banco do Brasil divulga lista de aprovados; veja

O Banco do Brasil divulgou nesta sexta-feira (14), no Diário Oficial da União (DOU), a lista dos 4,2 mil aprovados no concurso feito neste ano. A prova ocorreu no último dia 23 de abril e selecionou 2,1 mil pessoas para o cargo de agente comercial (escriturário) e outras 2,1 mil para agente de tecnologia (escriturário).

As convocações devem ser iniciadas neste segundo semestre, de acordo com o interesse e as necessidades do banco. O concurso tem validade de um ano e pode ser prorrogado por igual período.

No Diário Oficial, constam os nomes dos aprovados, suas pontuações e classificações na macrorregião selecionada. Além disso, o banco anunciou que 2,2 mil pessoas formarão o cadastro de reserva, sendo 1,1 mil para agente comercial e pouco mais de mil para agente de tecnologia.

Os convocados serão comunicados por e-mail ou, excepcionalmente, por carta com aviso de recebimento. Depois disso, eles terão cinco dias corridos para ir ao site do Banco do Brasil se submeter aos processos de admissão. Passado esse período, terão outros 12 dias para entregar a documentação solicitada e resolver eventuais pendências.

O concurso

O concurso do Banco do Brasil deste ano teve quase 1,5 milhão de inscritos, mas a abstenção foi de 700 mil candidatos, uma taxa de 47,6%.

De acordo com a Folha de S. Paulo, 85% dos aprovados no certame têm até 35 anos de idade. A maioria tem nível superior (43% de graduação e 18% de pós-graduação). Já os que concluíram o ensino médio ou técnico são 38%.

O salário inicial é de R$ 3.622,23 por uma jornada de 30 horas semanais. Além disso, os aprovados receberão auxílio de R$ 1.014,42 para alimentação ou refeição, cesta-alimentação de R$ 799,38, auxílio-creche, participação nos lucros ou resultados, previdência complementar, plano de saúde, plano odontológico, auxílio a filho com deficiência e acesso a programas de educação e capacitação.