Concurso do Banco do Brasil: resultado de revisão de notas de redação é divulgado; veja como acessar

O resultado dos pedidos de revisão das notas da redação do concurso do Banco do Brasil foi divulgado nessa terça-feira (13) pela Fundação Cesgranrio, organizadora do exame. Além disso, também foi publicada a lista dos convocados que se autodeclaram negros. O gabarito foi divulgado no último dia 24 de abril.

O concurso teve quase 1,5 milhão de inscritos. No entanto, mais de 700 mil pessoas não fizeram a prova, o que configurou uma taxa de abstenção em torno de 47,6%.

No total, são oferecidas em todo o País 2.149 vagas para agente comercial e 2.150 para agentes de tecnologia. Além disso, 2.226 candidatos serão selecionados para o cadastro de reserva.

Salário

O salário inicial dos aprovados no concurso é de R$ 3.622,23 por uma jornada de 30 horas semanais, além de auxílio de R$ 1.014,42 para alimentação ou refeição, cesta-alimentação de R$ 799,38, auxílio-creche, participação nos lucros ou resultados, previdência complementar, plano de saúde, plano odontológico, auxílio a filho com deficiência e acesso a programas de educação e capacitação.

Convocação dos que se autodeclaram negros

No site da Cesgranrio, nessa terça (13), foi divulgado o edital de convocação dos que se autodeclaram negros. Os candidatos devem verificar o horário de realização do seu procedimento de verificação e comparecer ao local determinado.

Cronograma do concurso