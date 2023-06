Exército abre inscrições para concursos com 197 vagas

Estão abertas as inscrições dos concursos do Exército para os cursos de formação de oficiais e de capelães. Juntos, os certames ofertam 197 vagas.

São 32 vagas para o Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar (CFO/QC), que conta com 14 áreas de atuação; e três para o Quadro de Capelães Militares (CFO/QCM).

Já o concurso para a admissão de integrantes ao Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde (CFO/SSau) conta com 162 vagas para as áreas de Medicina, Farmácia e Odontologia. Destas, 30 são reservadas para pessoas negras.

>> Veja edital CFO/QC e CFO/QCM

>> Veja edital CFO/SSau

As inscrições podem ser feitas até as 15h do dia 2 de agosto pelo site do Exército. A taxa é no valor de R$ 150.

Realização das Provas

Os certames serão realizados em duas etapas, sendo a primeira provas do Exame Intelectual (EI), de caráter eliminatório e classificatório. Conforme previsto nos editais, as avaliações serão realizadas em 21 cidades brasileiras, incluindo Fortaleza.

A segunda etapa é composta por Inspeção de Saúde (IS), Exame de Aptidão Física (EAF), Avaliação Psicológica (Avl Psc), e revisão médica.