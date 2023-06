Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (12)

Diversos órgãos públicos têm seleções e concursos com inscrições abertas, nesta segunda-feira (12), para atuação no Ceará. Há vagas para diferentes níveis, com remuneração de até R$ 11.139,64.

Prefeitura de Maracanaú

A Prefeitura de Maracanaú tem três concursos públicos para diversas áreas. O primeiro, de edital nº 9/2023, tem 80 vagas imediatas e 240 para cadastro de reserva.

Há seleção para os cargos de: Analista de vigilância sanitária, Assistente Social, Auditor Fiscal, Engenheiro Agrônomo, Fiscal sanitário, Psicólogo, Secretário escolar, Fiscal de vendas e Fiscal e Urbanismo.

Os cargos são de níveis médio, técnico e superior, com remunerações de R$ 1.320 a R$ 3.999,24. Os interessados devem se inscrever no site do Idecan até 7 de julho.

Guarda Civil

A Guarda Civil Municipal de Macaranaú tem concurso público com 40 vagas de posse imediata e 120 vagas de cadastro de reserva.

Os candidados convocados terão salário inicial de R$ 1.320. A jornada de trabalho é de 36 horas semanais. As inscrições também ocorrem até 7 de julho no site do Idecan.

Defesa Civil e Agente Fiscalizador

Já o concurso de edital nº 11/2023 tem vagas para a área de agente de defesa civil e agente fiscalizador de trânsito e transporte.

São seis vagas para o primeiro cargo e 30 para o segundo. Também haverá formação de cadastro de reserva.

A remuneração pode variar de R$ 1.187,69 a R$ 1.320, enquanto as jornadas de trabalho podem ser de 36h ou 40h. É possível se inscrever até o dia 7 de julho no site do Idecan.

UFCA

Professor de diversas áreas

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) tem concurso público aberto para professor do magistério superior, com doutorado como pré-requisito. São seis vagas de posse imediata nos seguintes setores de estudo:

Clínica Médica e Cirúrgica de Equídeos;

Clínica Médica e Cirúrgica de Ruminantes;

Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Silvestres;

Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais;

Administração e Extensão Rural;

Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal.

A remuneração básica - somada à retribuição por titulação (doutorado) e ao auxílio-alimentação – é de R$ 11.139,64.

Os interessados devem se inscrever até esta segunda-feira (12) exclusivamente de forma online, por meio da plataforma FORMS/UFCA. A taxa de inscrição para a seleção é de R$ 278.

>> Confira o edital completo

Professor da área médica

A UFCA também tem concurso para seleção de professor de Clínica Médica/Urgências Médicas/Semiologia. Há uma vaga, com necessidade de especialização.

O salário é de R$ 3.010,35, incluindo auxílio-alimentação e retribuição por titulação. A jorda de trabalho é de 20h por semana.

As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (16) na plataforma FORMS/UFCA. A taxa de participação é de R$ 75,00.

>> Confira o edital completo

Ceará Credi

O Programa de Microcrédito Produtivo do Governo do Estado (Ceará Credi) tem seleção aberta para formação de cadastro de reservas para o cargo de agente de microcrédito.

Os candidatos devem morar em um dos 19 municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, ter ensino médio completo e disponibilidade para viagens.

O processo seletivo terá a fase de análise de currículos e, depois, de avaliação das condições contratuais, ou seja, checagem de documentos e avaliação de saúde ocupacional.

É possível se inscrever através do site do IDT até esta segunda-feira (12),

Câmara Municipal de Fortaleza seleciona advogados

A Câmara Municipal de Fortaleza (Cmfor) abriu seleção pública para contratar dois advogados de maneira temporária e imediata. Também há oito vagas para cadastro de reserva.

A remuneração é de R$ 5.833,99, com jornada de trabalho de 30h semanais. Os aprovados devem prestar assessoria jurídica judicial e extrajudicial em demandas coletivas e individuais de repercussão coletiva.

As inscrições começam nesta quinta-feira (15) e vão até 20 de junho de forma presencial. Os interessados devem entregar currículos, títulos e outros documentos comprobatórios, além de cópia autenticada de documento oficial com foto e comprovante de endereço na sala da Coordenadoria das Comissões Técnicas Permanentes da Casa Legislativa, no bairro Luciano Cavalcante.