Curso gratuito online abre vagas para estudantes que vão realizar o Encceja

A Fundação Roberto Marinho abriu vagas do SEJA, curso preparatório online e gratuito para interessados em fazer o Exame para Certificação de Jovens e Adultos (Encceja). As aulas iniciam no dia 12 de junho e seguem até 24 de agosto. A prova do Encceja ocorre no dia 27 de agosto em todo o Brasil.

Para o diretor da Escola da Fundação Roberto Marinho, Renan Carlos, a oportunidade permite que os alunos aprofundem o conhecimento nas disciplinas e tenham acesso a um conteúdo diversificado.

“Ao estudarem sozinhos, muitas vezes os candidatos enfrentam dificuldades em identificar quais são os principais pontos a serem trazidos nas provas", disse Renan. Assim, as aulas direcionam os conteúdos para o exame.

Renan Carlos Diretor da Escola da Fundação Roberto Marinho "No ambiente virtual do curso, os alunos podem compartilhar experiências, trocar conhecimentos e se apoiar mutuamente durante todo o processo, tendo a orientação dos educadores”.

Como se inscrever?

Para se inscrever no curso SEJA, é preciso acessar o link remoto. Os estudantes podem acompanhar o passo a passo de como se inscrever na plataforma Google Sala de Aula (Google Classroom). Cada turma receberá um código único para identificar o nível do estudante.

O certificado de conclusão é emitido pelas secretarias estaduais de educação e pelos institutos federais que possuem acordo com o Inep.

Quem pode fazer a prova?

A prova é voltada para jovens e adultos residentes no Brasil ou exterior que não concluíram os estudos na idade apropriada. Os interessados para a certificação do ensino fundamental precisam ter mais de 15 anos.

Já no caso da certificação do ensino médio, é preciso ter idade mínima de 18 anos no dia de aplicação da prova.

Para mais informações, é possível acessar o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).