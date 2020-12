Sine/IDT oferece 1.129 vagas de emprego em todo o Ceará; confira

O Sine/IDT está ofertando 1.129 vagas de emprego em todo o Ceará nesta terça-feira (29). As oportunidades são para diversos cargos e 75 delas são exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Em Fortaleza, há 358 vagas abertas. Os destaques são para costureira em geral (32), costureira de máquinas industriais (30), repositor em supermercados (21), ajudante de carga e descarga de mercadoria (21), motorista carreteiro (13) e operador de caixa (11).

A Capital ainda oferece 50 oportunidades para PCDs. Tem vagas para operador de caixa (06), auxiliar de limpeza (05), armazenista (04), atendente de padaria (04), entre outras.

Região Metropolitana de Fortaleza

Em Maracanaú, 128 vagas de trabalho estão abertas. A maior parte, 54 delas, é para a função de motorista carreteiro. Também tem vagas disponíveis para soldador (09), auxiliar de estoque (05), costureira de máquinas industriais (05), auxiliar de cozinha (04), consultor de vendas (04), montador de móveis de madeira (03), auxiliar administrativo (02), entre outras.

No município de São Gonçalo do Amarante, o distrito do Pecém tem 132 vagas disponíveis. Entre elas, 25 para eletricista, 20 para mecânico de manutenção de máquina industrial, 15 para auxiliar técnico na mecânica de máquina, 10 para isolador térmico, 7 para soldador e 8 para bombeiro hidráulico.

Interior

Na Região Norte, em Sobral, as empresas oferecem 150 vagas. O cargo em destaque é de vendedor pracista, com 45 vagas disponíveis.

Também tem oportunidades no município para cargos de analista ambiental (01), analista contábil (01), babá (01), barbeiro (02), chapista de lanchonete (01), cirurgião dentista (01), contador (01), editor de TV e vídeo (02), gerente comercial (02), marceneiro (04), motorista entregador (06), pizzaiolo (02), professor universitário na área de prática de ensino (01), entre outras.

Para PCDs, Sobral tem 3 vagas abertas: 1 para eletricista, 1 para empacotador e 1 para zelador.

Os interessados podem conferir a lista completa de vagas e se candidatar no site e aplicativo do Sine/IDT. O atendimento presencial nas unidades da instituição também já retornou, mediante agendamento prévio e cumprimento das medidas preventivas de contaminação por Covid-19.