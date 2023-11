Prefeitura de João Pessoa anuncia concurso para Guarda Civil Metropolitana e Semob-JP; veja editais

A Prefeitura de João Pessoa anunciou nesta quarta-feira (29) a publicação de dois editais de concurso público com o total de 300 vagas. A informação foi dada pelo prefeito da cidade, Cícero Lucena, através das redes sociais.

Um dos editais ofertará 100 vagas para agentes de mobilidade urbana da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) e o outro terá 200 vagas para Guarda Civil Metropolitana. Os dois concursos terão taxa de inscrição no valor de R$ 100.

As inscrições terão início no dia 30 de novembro e seguem até 8 de janeiro, através do site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

As provas serão realizadas nos dias 25 de fevereiro e 10 de março de 2024. "Se prepare, estude e não perca essa chance", declarou o prefeito.

Concurso da Semob-JP

O concurso da Semob-JP está previsto será realizado em cinco etapas:

Prova Objetiva;

Teste de Aptidão Física;

Avaliação de Saúde;

Avaliação Psicológica;

Curso de Formação.

Os requisitos para se inscrever no concurso são:

Ter ensino médio completo;

Ter Carteira Nacional de Habilitação válida na categoria “B” ou superior.

A primeira etapa está prevista para acontecer no dia 10 de março de 2024. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais e o salário é de R$ 3.297,95.

Concurso da Guarda Civil

O concurso da Guarda Civil está previsto para ter início no dia 25 de fevereiro de 2024. O processo conta com seis etapas:

Prova Objetiva;

Teste de Aptidão Física;

Avaliação de Saúde;

Avaliação Psicológica;

Investigação Social;

Curso de Formação.

Os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

Ser brasileiro, nato ou naturalizado;

Ter concluído o ensino médio;

Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 35 (trinta e cinco) anos;

Homens devem ter, no mínimo, 1,65 m de altura, e mulheres 1,55m;

Reputação ilibada comprovada, mediante documentação a ser exigida no edital do concurso;

Homens devem estar em dia com o serviço militar;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e no gozo dos direitos políticos;

Ter Carteira Nacional de Habilitação categoria B;

Não possuir antecedentes criminais.

A remuneração é de R$ 1.302,00 + Gratificação de Risco (100%). A jornada de trabalho será de doze horas de trabalho por trinta e seis horas de folga, diurno e/ou noturno, podendo ser estipulado regime diferenciado.

Editais

Inscrições para Concurso Público da Prefeitura de João Pessoa

Quando: 30 de novembro e seguem até 8 de janeiro

Onde: site do Idecan

Quanto: R$ 100