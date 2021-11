Novo Complexo Social Mais Infância terá 800 vagas para cursos e atividades no bairro Cristo Redentor

Inaugurado na manhã nesta sexta-feira (5), o Complexo Social Mais Infância do bairro Cristo Redentor prevê beneficiar 800 pessoas por mês, com cursos gratuitos, atividades educacionais e esportivas. As inscrições ocorrem a partir da segunda-feira (8) e seguem até 12 de novembro, na Rua Camélia, n º450, das 9h às 17 horas.

Para participar, é necessário morar no bairro. Além disso, o equipamento atenderá públicos de todas as faixas etárias, mas haverá exigência de idade mínima para algumas modalidades (ver lista abaixo).

As oficinas, por exemplo, são ofertadas para crianças a partir de seis anos, mas espaços como a brinquedopraça e a biblioteca estão disponíveis para crianças menores. Já cursos de informática e culinária terão para adultos também.

A atividades ofertadas no complexo são contínuas, mas a duração de ciclos terá cerca de três, a depender da atividade escolhida.

No último dia 13 de outubro, também foi inaugurado um Complexo Social Mais Infância no bairro João XXIII.

Como se matricular e onde

As inscrições ocorrem presencialmente, a partir do dia 8 de novembro, das 9h às 17h, no próprio equipamento, localizado na Camélia, n º450, no bairro Cristo Redentor. É possível realizar a inscrição até o dia 12 de novembro.

O Complexo Social Mais Infância do bairro Cristo Redentor terá 800 vagas por mês. Caso essas vagas não sejam preenchidas até o prazo estipulado para o fim das inscrições, as oportunidades remanescentes ainda estarão disponíveis.

Para se matricular é necessário levar os seguintes documentos:

Maiores de 18 anos

Documento de Identificação oficial com foto (RG ou CTPS);

CPF;

Comprovante de Residência (conta de luz ou água);

Número de Identificação Social – NIS; e

Comprovante ou Autodeclaração de Escolaridade

Cartão de vacinação contra a Covid-19

Criança e adolescente

Certidão de Nascimento ou documento de Identificação oficial com foto;

Comprovante de escolaridade;

Comprovante de Residência (conta de luz ou água);

Número de Identificação Social – NIS.



Para o responsável pela criança e/ou adolescente:

Documento de Identificação oficial com foto (RG ou CTPS);

Comprovante de Residência (conta de luz ou água, caso o responsável resida em endereço diferente do criança e/ou adolescente).

Estrutura Segundo o Governo do Ceará, o investimento para a obra para a construção e o mobiliário foi de R$ 4,6 milhões. A unidade do bairro Cristo Redentor terá: Areá para atendimento individual;

Biblioteca;

Capacitação em gastronomia;

Capacitação Informática;

Capacitação em robótica;

Expressão corporal;

Aulas de música;

Horta;

Teatro;

Brinquedopraça;

Academia ao ar livre;

Campinho. Cursos ofertados Cursos de Informática: Quem pode fazer: pessoas partir de 15 anos, e adultos, estudantes ou ex-estudantes da rede pública de ensino.

Quando começa: a partir de 16 de novembro Dias e horários: Software de edição de texto: turmas às segundas e quartas, das 8h às 10h; das 10h às 12h; e às sextas, das 8h às 10h. À tarde, turmas às segundas e quartas, das 13h às 15h; das 15h às 17h;

Software de edição de planilha eletrônica: turmas às terças e quintas, das 8h às 10h; das 10h às 12h; e às sextas, das 10h às 12h. À tarde, turmas às terças e quintas, das 13h às 15h; e das 15h às 17h;

Software de edição de apresentação: turmas às sextas, das 13h às 15h.

Gestão de redes sociais: turmas às sextas, das 15h às 17h. Cursos de Robótica Quem pode fazer: crianças e adolescentes, entre 12 e 14 anos, estudantes da rede pública de ensino

Quando começa: a partir de 16 de novembro Dias e horários: Pela manhã, turmas às segundas e quartas, das 8h às 12h, e às sextas, das 8h às 10h; e às terças e quintas, das 8h às 12h, e às sextas, das 10h às 12h.

À tarde, turmas às segundas e quartas, das 13h às 17h, e às sextas, das 13h às 15h; e às terças e quintas, das 13h às 17h, e às sextas, das 15h às 17h. Cozinha de Aprender Quem pode fazer: pessoas a partir de 17 anos cursando ou com Ensino Fundamental concluído.

Quando começa: a partir de 16 de novembro Dias e horários: Formação de salgadeiro, de segunda a sexta, das 8h às 12h.

Formação em Pizzaiolo, de segunda a sexta, das 13h às 17h. Cursos Diversos Quem pode fazer: pessoas a partir de 16 anos

Quando começa: a partir de 16 de novembro Dias e horários: Curso de cabeleireiro: aulas de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h;

Curso de manicure e pedicure: aulas de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. Veja listas de oficinas de esporte, arte e cultura Quem pode fazer: crianças e adolescentes, entre seis a 17 anos Balé/dança contemporânea: turmas às segundas, quartas e sextas, das 8h às 11h; e às terças e quintas, das 13h30 às 16h30;

Ritmos: turmas às segundas, quartas e sextas, das 13h30 às 16h30; e às terças e quintas, das 8h às 11h

Dança de rua: turmas às terças e quinta, das 9h40 às 11h; e às segundas, quartas e sextas, das 15h10 às 16h30;

Canto coral: turmas às segundas, quartas e sextas, das 8h às 11h; e às terças e quintas, das13h30 às 16h30

Flauta: turmas às terças e quintas, das 8h às 11h; e às segundas, quartas e sextas, das 13h30 às 16h30

Teclado: turmas às terças e quintas, das 8h às 11h; e às segundas, quartas e sextas, das 13h30 às 16h30

Violão: turmas às segundas, quartas e sextas, das 9h40 às 11h; e às terças e quintas, das 13h30 às 14h50; e das 15h10 às 16h30

Futebol: turmas às segundas, quartas e sextas, das 8h às 9h; e às terças e quintas, das 15h10 às 16h30;

Karatê: turmas às segundas, quartas e sextas, das 8h às 9h20, e das 9h40 às 11h; e às terças e quintas, das 13h30 às 14h50, e das 15h10 às 16h30.

Capoeira: turmas às segundas, quartas e sextas, das 8h às 9h20; e às terças e quintas, das 15h10 às 16h30.