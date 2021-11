Inscrições para o concurso público da UFC começam nesta sexta-feira (5); saiba como participar

As inscrições para o concurso público da Universidade Federal do Ceará (UFC) começam nesta sexta-feira (5) e devem ser feitas no site da instituição até 28 de novembro, quando o prazo termina.

O certame oferece 81 vagas para os níveis médio, técnico e superior. Os salários chegam a R$ 4.638,66 para os cargos de nível superior.

De acordo com o edital consolidado publicado na quarta-feira (3) no Diário Oficial da União (DOU), a prova escrita, para todos os cargos, será realizada no dia 30 de janeiro de 2022.

>> Confira o edital da UFC

A taxa de inscrição para os níveis médio e técnico é de R$ 120; e para o nível superior, R$ 150. São 42 vagas para cargos de nível médio/técnico e 39 para cargos de nível superior.

Do total, 5% das vagas previstas no edital serão restritas aos candidatos com deficiência, e 20% serão destinadas aos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos.

Serão realizadas duas etapas:

Avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de prova escrita , objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, realizada no dia 30 de janeiro de 2022, em Fortaleza, às 13h;

, objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, realizada no dia 30 de janeiro de 2022, em Fortaleza, às 13h; Prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, para o cargo de Técnico de Laboratório em todas as áreas, realizada em Fortaleza nos dias 22, 23 e 24 de março de 2022.

Os candidatos aprovados no concurso público serão lotados nos campi da UFC em Fortaleza, Crateús, Itapajé, Russas e Sobral.

Cargos disponíveis

Nível médio/técnico

Assistente em Administração

Técnico de Laboratório/Biotecnologia

Técnico de Laboratório/Comunicação Visual

Técnico de Laboratório/Desenvolvimento de Sistemas

Técnico de Laboratório/ Edificações

Técnico de Laboratório/ Estradas

Técnico de Laboratório/ Análises Químicas

Técnico de Laboratório/ Geologia

Técnico de Laboratório/ Hidrologia

Técnico de Laboratório/Meio Ambiente

Técnico de Laboratório/ Multimídia

Técnico de Laboratório/ Produção de Áudio e Vídeo

Técnico de Laboratório/Prótese Dentária

Técnico de Laboratório/Saneamento

Técnico de Laboratório/Tecnologia da Informação

Salários/carga horária: R$ 2.446,96 + auxílio-alimentação de R$ 458 - 40h Superior Administrador

Analista de Tecnologia da Informação

Arquivista

Assistente Social

Auditor

Bibliotecário/Documentalista

Engenheiro Civil

Farmacêutico

Geólogo

Médico/Psiquiatra

Nutricionista

Pedagogo

Produtor Cultural

Técnico em Assuntos Educacionais Salários/carga horária: R$ 4.180,66 e auxílio-alimentação de R$ 458 - 40 horas; a jornada de trabalho do médico/psiquiatra será de 20h.

