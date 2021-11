Concurso Banco do Brasil divulga resultado da prova objetiva

O resultado da prova objetiva e das notas preliminares de Redação do concurso do Banco do Brasil 2021 foram divulgados oficialmente na manhã desta quinta-feira (4) no site da banca organizadora Cesgranrio.

Além deste acesso, o certame também disponibilizou hoje a abertura dos pedidos de revisão das notas aos candidatos que obtiveram nota inferior a 70,0. O recurso poderá ser solicitado somente até esta sexta-feira (5).

Já os nomes dos 4.480 candidatos aprovados em todo o país serão divulgados no dia 21 de dezembro. No Ceará, são 65 oportunidades, sendo 37 para posse imediata e 28 para nomeação posterior. (veja lista abaixo)

VAGAS

A concorrência para o cargo de escriturário - agente comercial chega a 401 candidatos para uma vaga, considerando tanto as 2 mil imediatas quanto as outras 2 mil de cadastro reserva. A taxa é maior que a do vestibular de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) em 2021 — nele, havia 154,6 inscritos por vaga no curso da instituição.

SALÁRIOS E BENEFÍCIOS

O salário inicial é de R$ 3.022,37 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. Conforme o edital, há benefícios como participação nos lucros ou resultados, vale-transporte, auxílio-creche, ajuda alimentação/refeição auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso a programas de educação e capacitação e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

OPORTUNIDADES NO CEARÁ

De acordo com o edital, 5% das vagas são para as pessoas com deficiência e 20% ficam para candidatos negros e pardos. Veja como ficam as vagas no Estado:

Ampla concorrência: 29 vagas

Pessoa com deficiência (PCD): 2 vagas

Pessoa preta ou parda (PPP): 6 vagas

Total: 37

CADASTRO RESERVA

Ampla concorrência 21

Pessoa com deficiência (PCD): 2

Pessoa preta ou parda (PPP): 5

Total: 28