Vunesp divulga gabarito do concurso do TJ-SP; confira as respostas

A Fundação Vunesp, responsável pelo edital do concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), divulgou nesta quinta-feira (4) o gabarito oficial das provas objetivas aplicadas no último dia 31 de outubro.

O concurso foi dividido em duas etapas, sendo a primeira prova objetiva com 100 questões (Língua Portuguesa, Direito e Conhecimentos Gerais). A segunda parte do certame (prova prática de formatação e digitação) reunirá apenas os melhores habilitados e classificados na fase anterior.

Remuneração

Com 845 vagas para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário, o certame teve 150 mil candidatos inscritos. Os aprovados na seleção terão carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 4.981,71, somado aos benefícios de alimentação, saúde e transporte.

As oportunidades contemplam a Comarca da Capital e todas as Circunscrições Judiciárias das 10 Regiões Administrativas. As inscrições foram abertas em 30 de julho e encerradas em 2 de setembro, com valor de R$ 79.

Segundo o edital, os novos servidores deverão executar atividades de suporte técnico e administrativo às unidades do Tribunal de Justiça, dar andamento em processos judiciais e administrativos, atender ao público interno e externo, elaborar e conferir documentos e controlar a guarda do material de expediente