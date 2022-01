Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar abre vagas nas áreas de cargos administrativos e de saúde

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) abre oportunidade de quatro vagas efetivas e uma temporária nas áreas de cargos administrativos e de saúde. Segundo edital, as inscrições ficam abertas até sexta-feira (28) e também contarão com cadastro reserva.

Dentro das oportunidades efetivas há vagas para enfermeiro, no Hospital Geral Dr.Waldemar Alcântara; assessor técnico; analista de planejamento e orçamento II e assistente administrativo de qualidade e segurança. Enquanto a vaga temporária está disponível para interessados no cargo de auxiliar de farmácia. Confira os detalhes de cada vaga:

VAGAS DISPONÍVEIS

Enfermeiro: 1 vaga para o Hospital Geral Dr.Waldemar Alcântara. Carga horária de 36 horas semanais. e salário base de R$ 4.210,37.

1 vaga para o Hospital Geral Dr.Waldemar Alcântara. Carga horária de 36 horas semanais. e salário base de R$ 4.210,37. Assessor Técnico I: 1 vaga com carga horária de 40 horas semanais e salário base de R$ 5.742,05.

1 vaga com carga horária de 40 horas semanais e salário base de R$ 5.742,05. Analista de Planejamento e Orçamento II: 1 vaga com carga horária de 40 horas semanais e salário base de R$ 5.100,00.

1 vaga com carga horária de 40 horas semanais e salário base de R$ 5.100,00. Assistente Administrativo de Qualidade e Segurança: 1 vaga com carga horária de 44 horas semanais e salário de R$ 2.524,04.

1 vaga com carga horária de 44 horas semanais e salário de R$ 2.524,04. Auxiliar de Farmácia: para o Hospital Regional Sertão Central (HRSC).

O processo seletivo para as vagas de assistente administrativo, assessor técnico e enfermeiro constará com três fases, sendo a primeira delas análise do perfil, seguida por uma entrevista e, por fim, uma prova de títulos.

Já no caso dos candidatos para a vaga de analista de planejamento e orçamento, além das três fases, também haverá uma prova de redação. Ela acontecerá entre a análise de perfil e a entrevista.

PROCESSO DE INSCRIÇÃO

No caso das vagas efetivas, as inscrições estão abertas desde o último sábado (22) e seguirão disponíveis até sexta-feira (28). Elas ocorrerão exclusivamente pela internet, sendo necessário enviar a ficha-requerimento de inscrição devidamente preenchida, assim como a comprovação do pagamento da taxa de inscrição.

O pagamento de todos os candidatos deve ser feito mediante transferência ou depósito bancário até o dia 31 deste mês no valor de R$ 120 para o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar. Segundo o edital, só serão aceitos pagamentos realizados em nome do candidato. Mais detalhes e informações são encontradas nos editais, que estão disponíveis no link: www. ps.isgh.org.br/.

Já para a vaga temporária, voltada aos interessados em Auxiliar de Farmácia, é possível enviar o currículo para o e-mail recrutamentohrsc@isgh.org.br.

TELEGRAM

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste

Quero receber conteúdos exclusivos do Papo Carreira