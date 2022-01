Orçamento de 2022 prevê abertura de mais de 43 mil vagas no serviço público federal

Sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta segunda-feira (24), o Orçamento de 2022 prevê a abertura de 43.192 vagas de emprego, distribuídas entre os Três Poderes. As informações são do portal Metrópoles.

Os cargos constituem 38.929 vagas de reposição e 4.263 novos postos de trabalho, para os quais serão convocados aprovados em seleções já realizadas ou por meio de novos concursos.

Esses números, contudo, fazem parte apenas de uma previsão e as vagas podem não ser autorizadas integralmente, ainda dependentes de aprovações ao longo deste ano.

Executivo

A maioria das vagas é direcionada ao Poder Executivo, que demanda a reposição de 37.090 postos. Destes, há 30.850 em carreiras civis - sendo a maior parte relacionada ao banco de professores e técnicos em educação, 4.649 em efetivos militares e 1.591 referentes ao Fundo Constitucional do Distrito Federal (bombeiros, policiais militares e civis).

A criação de 1.129 novos cargos no Executivo é voltada ao anteprojeto de lei que cria os “cargos comissionados de militares” e as “gratificações de militares fora da Força”.

Judiciário

No Judiciário, a peça prevê a reposição de 1.490 vagas e a criação de 2.117 novos cargos, sendo 775 na Justiça Federal, 740 na Justiça Militar da União, 530 na Justiça Eleitoral, 52 na Justiça do Trabalho e 20 no Conselho Nacional de Justiça.

Na Defensoria Pública da União, estima-se a reposição de 95 vagas e a criação de outras 1.011. Para o Ministério Público da União e o Conselho Nacional do MP, será implementada a reposição de 191 vagas e a criação de seis postos.

Legislativo

Já no Poder Legislativo, há previsão de apenas 63 vagas de reposição, sendo 28 para a Câmara dos Deputados, 19 para o Senado e 16 para o Tribunal de Contas da União.

A criação ou provimento de vagas em 2022 vai gerar uma despesa total reservada de R$ 3 bilhões. O aumento do gasto anual estimado é de R$ 4,1 bilhões.

Este ano já começou com vários editais de concursos públicos em órgãos federais com inscrições abertas. Só no IBGE foram abertas mais de 206 mil vagas temporárias para o Censo 2022.

A Marinha também divulgou edital de abertura das turmas I e II do Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais, ofertando 960 vagas para candidatos do sexo masculino.