IFCE abre seleção para professores substitutos em Acaraú e Itapipoca

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) abriu seleção de professores substitutos para as unidades de Acaraú e Itapipoca. As remunerações podem variar de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21, dependendo da titulação do candidato.

Segundo os editais, são ofertadas duas vagas para Acaraú: uma na área de Educação (subárea Currículo e Estudos Aplicados ao Ensino e Aprendizagem) e outra na área de Física (subárea Física Geral e Experimental).

Em Itapipoca, a oferta também é de duas vagas, sendo uma na área de Engenharia de Materiais e Metalúrgica (subárea de Metalurgia de Transformação) e outra na área de Engenharia Civil (subárea de Estruturas I).

As inscrições para o seletivo de Acaraú estão abertas e vão até o dia 27 de janeiro. Já o edital de Itapipoca prevê o prazo de 27/01 a 01/02 para a inscrição dos candidatos. Em ambos os casos as inscrições acontecem pelo site Qseleção.

Provas de desempenho e títulos

Os processos seletivos contarão com prova de desempenho didático, de caráter eliminatório), e prova de títulos, de caráter classificatório.

Informações sobre cronogramas, condições para atendimento diferenciado, isenção de taxa de inscrição e outros detalhes estão nos editais e seus anexos, também estão disponíveis no portal Qseleção.