UPAs do Ceará abrem mais de 400 vagas temporárias com envio de currículo até segunda (24)

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) divulgou, nesta quinta-feira (20), a abertura de mais de 400 vagas temporárias nas áreas administrativas e de saúde no Ceará. Segundo o órgão, os currículos devem ser enviados até a próxima segunda-feira (24). A seleção contará também com cadastro de reserva.

Dentre os locais disponíveis estão as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Autran Nunes, Canindezinho, José Walter, Messejana, Praia do Futuro e Conjunto Ceará, assim como todas da rede da Sesa e as administradas pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH).

A maior parte das vagas estão voltadas para enfermeiros e técnicos em enfermagem, com respectivamente 120 e 88 vagas disponíveis. No entanto, todos os profissionais da área de saúde devem estar com os registros profissionais ativos para poder se inscrever.

Envio de Currículo

Para participar da seleção, os interessados devem enviar o currículo para recrutamentoupas@isgh.org.br com o título da vaga no assunto do e-mail até o dia 24 de janeiro de 2022. Porém, a Sesa reforça que o encaminhamento de currículos e títulos apenas manifesta o interesse do candidato, mas não garante a contratação.

Vagas Disponíveis nas UPAs

Auxiliar administrativo: 28 vagas + cadastro reserva

28 vagas + cadastro reserva Assistente administrativo: 3 vagas + cadastro reserva

3 vagas + cadastro reserva Copeiro: 24 vagas + cadastro reserva

24 vagas + cadastro reserva Tecnólogo em Construção Civil: 01 vaga + cadastro reserva (registro ativo)

01 vaga + cadastro reserva (registro ativo) Auxiliar de Farmácia: 25 vagas + cadastro reserva

25 vagas + cadastro reserva Auxiliar de laboratório: 24 vagas + cadastro reserva

24 vagas + cadastro reserva Técnico em Enfermagem: 88 vagas + cadastro reserva (registro ativo)

88 vagas + cadastro reserva (registro ativo) Assistente social: 24 vagas + cadastro reserva (registro ativo)

24 vagas + cadastro reserva (registro ativo) Farmacêutico: 3 vagas + cadastro reserva (registro ativo)

3 vagas + cadastro reserva (registro ativo) Enfermeiro: 120 vagas + cadastro reserva (registro ativo)

120 vagas + cadastro reserva (registro ativo) Médico chefe de equipe: 70 vagas + cadastro reserva (registro ativo)