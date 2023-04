Inscrições abertas para 30 cursos profissionalizantes gratuitos em Fortaleza; confira lista

O programa Fortaleza + Futuro inicia nesta segunda-feira (1°), as inscrições presenciais para 30 cursos profissionalizantes gratuitos. Carga horária varia entre 16h/a e 400h/a. Serão ofertadas 1.015 vagas ao todo neste mês de maio.

Inscrições on-line poderão ser feitas a partir da terça-feira (2), pelo site Mais Futuro. Vagas são limitadas e ficarão disponíveis até o preenchimento de cada modalidade.

Os interessados devem apresentar documento oficial com foto (RG), CPF, comprovante de escolaridade e de residência. Os cursos são destinados para moradores de Fortaleza a partir dos 16 anos. Além da documentação, é necessário seguir alguns requisitos que mudam conforme o curso escolhido.

Aulas serão ministradas na modalidade presencial de ensino, em unidades do Senac e do Senai, além de equipamentos da SDE. Ao final do curso, alunos receberão certificado gratuito.

No momento, o Fortaleza + Futuro está ofertando cursos em áreas como moda, gastronomia, saúde, beleza, gestão e tecnologia da informação.

Veja a lista completa dos cursos disponíveis

Legenda: Cursos para o mês de maio Foto: DIvulgação

Serviço:

Telefone: 0800 222 3656

WhatsApp: (85) 98403-9559 (não recebe ligações)

Inscrição presencial: Unidade de Atendimento do Desenvolvimento Econômico (Avenida Santos Dumont, 2500 - Loja 17 esquina com rua Tibúrcio Cavalcante)