Fortaleza tem mais de 300 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (24/5)

O Sistema Nacional de Emprego e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine-IDT) possuem 923 vagas abertas para o mercado de trabalho em 13 municípios do Ceará, nesta segunda-feira (24). Destas, 153 são destinadas a Pessoas com Deficiência (PCDs).

Fortaleza concentra o maior número de oportunidades, totalizando 306, sendo 55 para PCDs. As funções mais ofertadas na Capital são para vendedor pracista (21), costureira em geral (17), subgerente de restaurante (12) e gerente comercial (9).

Além da Capital, Juazeiro do Norte (148 e 3 PCDs), Sobral (71 e 14 PCDs), Limoeiro do Norte (61 e 51 PCDs), Pecém (60 e 10 PCDs) e Maracanaú (42 e 11 PCDs) detêm o maior quantitativo de postos de trabalho.

As demais vagas estão distribuídas em:

Quixadá (39)

Eusébio (31 e 4 PCDs)

Crateús (27)

Itapipoca (9)

Horizonte (6)

Aracati (4 e 5 PCDs)

Iguatu (4)

COMO SE CANDIDATAR

As unidades do IDT/Sine têm atendimento presencial por agendamento, seguindo o plano de flexibilização das atividades econômicas no Estado do Ceará.

O agendamento pode ser realizado no site do órgão. Se o usuário optar pelo atendimento presencial nos Vapt Vupts, devem agendar no portal da Secretaria de Proteção Social (SPS).