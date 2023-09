Feira oferta 600 vagas de emprego, estágio e aprendizagem em Fortaleza

Visando a introdução de jovens no mercado de trabalho, o Grau Técnico promoverá, nesta sexta-feira (22), uma nova edição da Feira de Empregabilidade, realizada no bairro São Gerardo. No evento, serão ofertadas 600 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz.

Para se candidatar, os interessados deverão apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e carteira de trabalho, podendo ser a versão física ou digital. Também é importante que os participantes fiquem atentos ao horário: a feira acontece das 9h às 16h.

Além das inscrições, os presentes poderão participar de palestra com psicólogos e concorrer a sorteios de brindes.

Nesta edição, a iniciativa conta com o apoio de diversas empresas, como TIM, G Molvelm Automação, Miss Myller, ISBET e All Service Empresarial.

