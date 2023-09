UVA lança edital para vestibular com 1.140 vagas; veja detalhes

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) divulgou edital do processo seletivo para ingresso no semestre 2024.1, nesta segunda-feira (18).

Serão ofertadas 1.140 vagas, sendo 860 para cursos de graduação da UVA em Sobral; 80 para os cursos de graduação em Acaraú, 80 para os cursos que funcionam em Camocim e 120 para cursos em São Benedito.

As inscrições ocorrerão de 2 a 31 de outubro, e o resultado do processo seletivo deverá ser divulgado no dia 8 de janeiro de 2024.

Para participar, os candidatos devem se inscrever no portal da Universidade e pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 100 ou R$ 50, caso ganhem isenção.

Provas

O vestibular será constituído por três provas: conhecimentos gerais, conhecimentos específicos e redação.

A prova de Conhecimentos Gerais terá 60 questões objetivas, valendo 50 pontos, num total de três mil pontos. Já ao teste de conhecimentos específicos e 20 questões objetivas, valendo cada questão 50 pontos, num total de 1.000 pontos. A redação também valerá 1.000 pontos.