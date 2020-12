Escola de Saúde Pública abre inscrições para banco de colaboradores com salários de até R$ 9 mil

As inscrições gratuitas para banco de colaboradores da Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP/CE) estão abertas a partir de quarta-feira (9) e seguem até o dia 16 de dezembro. Vinculada à Secretaria da Saúde do Estado, a escola oferece vagas nas modalidades de Bolsa de Extensão Tecnológica e Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação com remunerações que vão de R$ 2.400,00 a R$ 9 mil.

Quem pode participar

Profissionais com graduação, especialização, mestrado e doutorado podem participar. Além disso, a seleção envolve as áreas de Arquitetura, Design, Comunicação e Informação, Ciências da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Jornalismo, Publicidade, Mídias Sociais e Relações Públicas, além das áreas de Ciências da Saúde, Ciências Biológicas, Ciências da Educação, Ciências Exatas, Ciências da Terra e Ciências Sociais Aplicadas.

Como será a seleção

Ao todo, dois momentos dividirão o processo seletivo. No primeiro, a habilitação de currículo, que é a prova de títulos e será correspondente a 40% da nota final. Já no segundo, a submissão de um plano de intervenção, de acordo com a área de conhecimento, que será equivalente a 60% da nota.

As bolsas são de carga horária de 40h semanais, com duração de seis meses e os profissionais devem atuar em demandas dos projetos de Soluções Digitais para Educação e Mapa Digital da Saúde. Segundo o edital, essas bolsas poderão ser prorrogadas por iguais e sucessivos períodos no limite de até 24 meses, seguindo a disponibilidade financeira da Escola de Saúde.

Serviço

Seleção para banco da Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP/CE)

Inscrições vão de 9 até 16 de dezembro por meio do site oficial.

Quero receber conteúdos exclusivos do Papo Carreira