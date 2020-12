Emprego: Ceará tem 1.191 vagas abertas nesta quinta-feira (24); confira

O Sine/IDT está ofertando 1.191 vagas de emprego em todo o Ceará nesta quinta-feira (24). Há oportunidades para diversos cargos, sendo 76 delas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Em Fortaleza, são 376 vagas abertas, com destaque para o cargo de repositor - em supermercados (44), seguido dos cargos de costureira de máquinas industriais (33), costureira em geral (31), e operador de caixa (31).

A Capital também oferece 52 oportunidades para PCDs, com 6 vagas para auxiliar de limpeza, 6 para operador de caixa, 4 para atendente de padaria, e 4 para armazenista.

Região Metropolitana

Na Região Metropolitana, empresas de Maracanaú estão com 136 vagas abertas, 54 delas para motorista carreteiro, 5 para costureira de máquinas industriais, 5 para costureira de máquinas industriais, 4 para auxiliar de cozinha, e 12 para a função de soldador.

Para PCDs, o município oferta 10 vagas: 2 para ajudante de carga e descarga de mercadoria; 2 para auxiliar de expedição, 3 para auxiliar de linha de produção; 1 para dobrador-revisor - em fábrica de tecidos, 1 para expedidor de mercadorias e 1 para zelador.

No distrito de Pecém, em São Gonçalo do Amarante, são 135 oportunidade de emprego. A maior parte é para eletricista, com 25 vagas abertas, outras 20 vagas para mecânico de manutenção de máquina industrial, e também 15 para auxiliar técnico na mecânica de máquinas.

Interior

Na Região Norte, em Sobral, as empresas oferecem 137 vagas. O cargo em destaque é de vendedor pracista, com 42 vagas disponíveis. Também tem oportunidades no município para motorista entregador (06) consultor de vendas (05), marceneiro (04), impressor serigráfico (03), entre outras.

Para Pessoas com Deficiência, o município tem 5 vagas, sendo 2 para carregador de armazém; 1 para eletricista, 1 para empacotador e 1 para zelador.

Já no Cariri, em Juazeiro do Norte, o Sine/IDT disponibiliza 58 vagas. No município, as funções mais demandadas são de agente de vendedor pracista (12), fisioterapeuta (03), esteticista (03) e mecânico de automóvel (03).

Os interessados podem conferir a lista completa de vagas e se candidatar no site e aplicativo do Sine/IDT. O atendimento presencial nas unidades da instituição também já retornou, mediante agendamento prévio e cumprimento das medidas preventivas de contaminação por Covid-19.