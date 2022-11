Edital de concurso da Semace é publicado; veja detalhes

O edital para concurso da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) com 17 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, foi publicado nesta terça-feira (1°). A remuneração é de R$ 3.931,17.

Conforme previsto no edital, as inscrições devem ser abertas 15 dias após a publicação do documento. O cronograma do concurso e o formulário de inscrição serão disponibilizados no site do Idecan, responsável pela aplicação do certame.

>> Veja o edital completo

A governadora Izolda Cela (sem partido) havia anunciado em suas redes sociais, no início da noite, que o edital seria publicado no Diário Oficial do Estado (DOE). "Desejo boa sorte a todas e todos", escreveu.

Vagas do concurso

São 12 vagas para Fiscal Ambiental e cinco vagas para Gestor Ambiental, com posse imediata e para nível superior. Será formado também cadastro de reserva com 170 vagas. A carga-horária é de 40 horas semanais.

As vagas são de áreas específicas, como Engenharia Florestal, Engenharia Agronômica, Engenharia de Pesca, Engenharia Química, Geologia, Engenharia Civil, Arquitetura, Geografia, Biotecnologia e Zootecnia.

Podem concorrer brasileiros acima de 18 anos, com graduação completa no curso exigido pela determinada vaga. A taxa de inscrição é de R$ 150.

Seleção

A seleção dos candidatos se dará por provas objetivas e discursivas e prova de títulos. As provas serão aplicadas nas cidades de Fortaleza, Crato e Sobral. Os candidatos devem selecionar a cidade de preferência no ato da inscrição.

As provas objetivas terão 40 questões, com pesos diferenciados. Serão 20 questões de conhecimentos gerais e 20 de conhecimentos específicos relativos à formação exigida para o cargo.

Já as provas discursivas terão duas questões, de acordo com conteúdo programático disponível no edital.