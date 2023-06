Defensoria Pública abre seleção de estágio para estudantes de Direito; veja detalhes

A Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará (DPCE) divulgou, nessa terça-feira (27), a abertura de seleção para vagas de estágio em Direito. Interessados precisam estar matriculados em uma das 44 instituições conveniadas com a DPCE.

Para participar da seleção, o candidato deverá ter concluído, na data da posse do estágio, no mínimo 50% da carga horária ou dos créditos exigidos do curso de graduação em Direito.

As inscrições vão até o dia 6 de julho pelo site da DPCE. Para se inscrever é necessário pagar uma taxa de R$ 30. A seleção busca formar cadastro de reserva e preencher vagas que possam surgir durante a seleção.

O processo seletivo conta com cotas raciais, destinando 20% das vagas para negros, 5% para quilombolas, 5% para povos indígenas e 10% para pessoas com deficiência.