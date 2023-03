Concurso do Banco do Brasil prorroga inscrições novamente; veja como participar

O Banco do Brasil (BB) prorrogou, pela segunda vez, as inscrições para o concurso público que oferece seis mil vagas para o cargo de escriturário. Agora, os candidatos têm até as 23h59 desta segunda-feira (6) para confirmar participação no certame, conforme publicação no Diário Oficial da União.

As inscrições são feitas pelo site da Fundação Cesgranrio, organizadora da seleção. Ao todo, a instituição oferece mais de 6 mil vagas para o cargo de escriturário, sendo 57 para o Ceará.

O nível de escolaridade exigido é o médio, a remuneração inicial é de mais de R$ 3,6 mil, além de benefícios, que incluem auxílio-alimentação/refeição de R$ 1 mil e cesta alimentação.

No momento do cadastro, o candidato deverá escolher a microrregião de posse e uma das 190 cidades disponíveis para realização das provas. Há previsão de vagas em todos os estados e o Distrito Federal, mas os postos de tecnologia são para trabalhar especificamente em Brasília ou São Paulo.

Vagas

As vagas disponíveis são para os cargos de Escriturário Agente Comercial e Escriturário Agente de Tecnologia, com 4 mil delas disponíveis já para início imediato e as outras 2 mil para o cadastro de reserva. A jornada de trabalho será de 6 horas diárias ou 30 horas semanais.

O exame terá a duração de 5 horas, com a prova objetiva completa com 70 questões de múltipla escolha, 25 delas de Conhecimentos Básicos e 45 de Específicos.

ROTINA E BENEFÍCIOS

Na rotina de trabalho prevista aos Escriturários, estão atividades como orientação de clientes sobre produtos e serviços oferecidos pelo Conglomerado BB, análise e conferência de documentos, preparação de correspondências, atualização de registros e organização de arquivos.

CONFIRA ABAIXO TODOS OS BENEFÍCIOS PREVISTOS: