Presidente do Ibama fala sobre abertura de edital para concurso

Durante sua cerimônia de posse, na última terça-feira (28), o novo presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho, falou sobre a abertura de novos editais da entidade.

“Nós faremos concurso, nós criaremos novas estruturas, reabriremos escritórios que foram fechados, para que, de fato, a gente tenha uma política robusta”, revelou, afirmando que a nova gestão pretende recuperar a estrutura ideal do órgão.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o presidente ainda aparece falando sobre nova convocação de aprovados no último concurso, realizado no início de 2022.

“Uma parte, que está autorizada, a gente já está providenciando o chamado. Não conseguimos chamar todos agora porque depende de aprovação presidencial, mas já começamos a chamar alguns na semana passada”, disse.

CONTRATAÇÃO DE BRIGADISTAS

Na ocasião, Agostinho também informou que o Ibama começou a contratar novos brigadistas, reforçando a equipe de combate a incêndios. Ao todo, 2 mil profissionais deverão ser admitidos através de um processo seletivo aplicado pelo órgão.

EDITAL MAIS RECENTE

O último concurso lançado pelo instituto ofertou 568 vagas destinadas a cargos de níveis médio e superior, com remuneração entre R$ 4.063,34 e R$ 8.547,60.

Tentando garantir uma das vagas, mais de 150 mil pessoas inscreveram-se para prestar as provas objetivas, aplicadas no fim de janeiro do ano passado.

No entanto, 36,42% dos inscritos para os cargos de nível superior não compareceram ao teste, segundo informações do Cebraspe, banca organizadora da seleção. A taxa de abstenção foi ainda maior entre os candidatos para as vagas de nível médio: 44,39%.