Grupo Brisanet oferta mais de 600 vagas de emprego no Nordeste

O Grupo Brisanet está com 600 vagas abertas, com oportunidades distribuídas em todos os estados do Nordeste. As contratações estão previstas para os meses de março e abril.

Os principais cargos são voltados para promotor de vendas (vendas externas) e operador de serviços de campo (instalador e reparador de telecomunicações).

Para participar do processo seletivo, os interessados precisam cadastrar o currículo através do site do grupo. As pessoas que já possuem cadastro devem atualizar suas informações no portal e conferir as vagas disponíveis.

Requisitos

Para o cargo de promotor de vendas, é desejável experiência na área e boa oratória. Já na função de operador de serviços de campo, a empresa busca funcionários com disponibilidade para viagens e conhecimento na área.

No Ceará, onde a empresa possui sua sede, está a maioria das oportunidades, 391 no total. As demais vagas estão distribuídas dessa forma: Rio Grande do Norte (52), Pernambuco (41), Piauí (37), Bahia (27), Sergipe (20), Alagoas (18) e Paraíba (16).