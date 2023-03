Veja concursos e seleções com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (6)

O Ceará tem diversos concursos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (6). Procuram-se candidatos para cargos de várias áreas.

Companhia das Docas

A Companhia das Docas do Ceará tem concurso público com inscrições abertas com 37 vagas para guarda portuário. São 28 vagas de ampla concorrência, 7 para pessoas pretas e pardas e 2 para pessoas com deficiência.

O salário base é de R$ 1.677,55, com acréscimo de adicional de risco de 40% e vantagens previstas no acordo coletivo de trabalho.

Os interessados devem se inscrever até esta segunda-feira (6), no site do IDIB. Os candidatos devem pagar taxa de inscrição de R$ 47.

>> Confira o edital completo

Prefeitura de Sobral

A Prefeitura de Sobral tem concurso público aberto para professor de educação básica. São 700 vagas e formação de cadastro de reserva.

Do total, 260 vagas são destinadas ara o cargo de professor de Educação Infantil e de Ensino Fundamental anos iniciais, e 440 para o Ensino Fundamental anos finais (6º ao 9º ano).

Os candidatos devem se inscrever até quarta-feira (8) no site do CEV Uece, mediante pagamento de taxa de R$ 150. A remuneração é de R$ 2.046,36, com jornada de 20h semanais.

>> Confira o edital completo

Prefeitura de Baturité

A Prefeitura de Baturité tem processo seletivo com inscrições abertas para diversos cargos: psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, professor de diversas áreas, intérprete de Libras, assistente pedagógico e assistente social.

Há 62 vagas para atuação temporária, além da formação de cadastro de reserva. As remunerações variam entre R$ 1.697,32 a R$ 3 mil, com carga-horária de 20 a 40h semanais.

Os interessados devem se inscrever até quinta-feira (9), no site do Instituto Consulpam. A taxa de inscrição de R$ 90 para Assistente Pedagógico e R$ 142, para as demais vagas.

>> Confira o edital completo

Petrobras

A Petrobras tem processo seletivo público aberto com 373 vagas e formação de cadastro de reserva para diversos cargos, de nível técnico júnior. A remuneração base é de R$ 5.563,90.

Os interessados devem se inscrever até 17 de março no site do Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$ 62,79.

Há cargos com diversas ênfases, como enfermagem do trabalho, logística de transportes, manutenção, operação, projetos, segurança do trabalho e suprimento.

>> Confira o edital completo