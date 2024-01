Colégio Militar dos Bombeiros oferta 35 vagas para Educação de Jovens e Adultos

O Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz (CMCB) está recebendo inscrições para uma nova turma da Educação de Jovens e Adultos (EJA) até a próxima sexta-feira (2). A formação ocorrerá presencialmente, no turno da noite, com 35 vagas.

Veja também

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), os interessados em participar das aulas deverão realizar uma pré-inscrição virtual em um formulário disponibilizado pela instituição.

Com o questionário preenchido, os estudantes deverão ir ao Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, no bairro Jacarecanga, entre 18h e 21h. Nesta etapa, é importante que os candidatos apresentem uma série de documentos, como RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade, além de pasta escolar e duas fotos 3x4.

Matriculados, os alunos terão acesso à estrutura da escola e poderão participar de programas de assistência estudantil. Entre os benefícios, é possível citar o “Pé-de-Meia”, que contempla estudantes de 19 a 24 anos com incentivos monetários, desde que os participantes cumpram todos os requisitos da iniciativa.

Com duração de um ano e meio, as aulas acontecem no período noturno, de segunda a sexta-feira.

SERVIÇO

Inscrições em turma do EJA no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros