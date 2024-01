IFCE lança edital de seleção para curso gratuito de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) lançou edital de seleção para o curso gratuito de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis, na modalidade presencial. São 270 vagas no total, distribuídas entre as unidades do Instituto nas cidades de Cedro, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Pecém e Tabuleiro do Norte.

A qualificação é oferecida por meio do Programa Qualifica Mais Energife, iniciativa da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), do Ministério da Educação (MEC), criada para impulsionar a formação profissional tecnológica em energias renováveis e eficiência energética.

O objetivo do curso é formar profissionais para instalar, montar, operar e manter sistemas fotovoltaicos conforme as normas técnicas e procedimentos técnicos e regulamentares, garantindo qualidade e segurança da instalação dos sistemas, com o melhor aproveitamento da conversão da irradiação solar em energia elétrica e respeitando o meio ambiente.

A carga horária será de 200 horas, e as turmas serão divididas em dois módulos. Cada um deles será composto por cinco disciplinas e terá duração de até dois meses. A organização do curso será realizada segundo as definições locais de cada campus do IFCE. Serão ofertadas 30 vagas por turma.

Veja distribuição de vagas por campus do IFCE:

Cedro - duas turmas (60 vagas);

Jaguaribe - uma turma (30 vagas);

Maracanaú - três turmas (90 vagas);

Pecém - uma turma (30 vagas);

Limoeiro do Norte - uma turma (30 vagas);

Tabuleiro do Norte - uma turma (30 vagas).

Como se inscrever?

Interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever de forma presencial, na recepção de cada um dos seis campi participantes, no período de 29 de janeiro a 08 de fevereiro de 2024. Os horários de atendimento das recepções em cada unidade estão detalhados no item 5.4 do edital.

Para a inscrição é necessário entregar uma cópia dos documentos abaixo:

RG (apresentar Original e Fotocópia);

CPF (apresentar Original e Fotocópia);

Comprovante de conclusão do Fundamental I (histórico escolar, declaração ou equivalente) apresentar original e Fotocópia;

Comprovante de endereço em seu nome ou familiar (qualquer tipo formal de comprovante), apresentar Original e Fotocópia; - Uma foto 3x4;

Formulário de inscrição (anexo I do edital) totalmente preenchido e comprovado quando necessário.

Seleção por sorteios

O processo de seleção será realizado por meio de sorteios, que serão realizados conforme as regras definidas em cada campus. Poderão participar candidatos com 18 anos ou mais e ensino fundamental completo.

O curso ocorrerá nos campi Cedro, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Maracanaú e Tabuleiro do Norte no período noturno e no campus Pecém no período matutino, de segunda a sexta-feira. Também poderão ocorrer aulas no período matutino em alguns sábados.