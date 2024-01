Resultado do Sisu deve ser divulgado na tarde desta quarta-feira (31), diz ministro

O resultado do Sistema Unificado de Seleção (Sisu) 2024 deve ser divulgado "no início da tarde" desta quarta-feira (31). A informação foi dada pelo ministro Camilo Santana, logo no começo do programa "Bom dia, Ministro", da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), nesta manhã.

"Fiquem tranquilos", disse o titular do MEC aos estudantes inscritos na plataforma, ressaltando que o sistema apresentou problemas técnicos nessa terça (30), quando deveria ser publicado o resultado. O adiamento já tinha sido destacado pelo MEC, mas o turno da divulgação não tinha sido informado.

A plataforma Downdetector identificou a instabilidade no site do Sisu durante a tarde dessa terça-feira. O problema repercutiu entre candidatos, que já tinham indicado a ansiedade pelo resultado nas redes sociais.

Onde acessar o resultado do Sisu

O resultado do Sisu poderá ser consultado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O programa oferta 264.181 vagas em 2024, em 6.827 cursos de graduação, de 127 instituições públicas de educação superior. Do total de vagas, 6.278 são da Universidade Federal do Ceará (UFC), o maior quantitativo disponível entre as instituições federais no Estado.

Vagas do Sisu 2024 por instituições federais no Ceará: