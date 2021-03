Ceará tem 620 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (29/03)

O Sistema Nacional de Emprego e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine-IDT) possuem 620 vagas para o mercado de trabalho em 14 municípios do Ceará, nesta segunda-feira (29/03). Destas, 43 são para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Fortaleza concentra o maior número de oportunidades, totalizando 198, sendo 10 destinadas a PCDs. As funções mais demandadas são para técnico de enfermagem (20), costureira em máquinas industriais (13), costureira em geral (11) e pedreiro (11).

Além da Capital, Limoeiro do Norte (93 e 3 PCDs), Juazeiro do Norte (58), Sobral (55 e 15 PCDs), Maracanaú (53 e 08 PCDs), Pecém (52) e Eusébio (9 e 1 PCD) detêm o maior quantitativo de postos de trabalho.

COMO SE CANDIDATAR

Os interessados podem conferir a lista completa de oportunidades e se candidatar no site e aplicativo do Sine/IDT. Durante o lockdown, o atendimento presencial ocorrerá penas nas unidades localizadas nos Vapt-Vups (Antônio Bezerra e Messejana).

Nestes locais, o atendimento será reduzido e ocorrerá somente mediante agendamento prévio. Para ter acesso aos serviços do IDT/SINE de intermediação de mão de obra ou habilitação para o seguro-desemprego, os trabalhadores podem buscar os seguintes canais:

Site Emprega Brasil (https://empregabrasil.mte.gov.br/) ou aplicativo SINE Fácil

Contato direto com os atendentes via Chatbot, na página inicial do IDT (www.idt.org.br)

Canal direto com os atendentes via telefones

Centro - (85) 2180-6214

Papicu - (85) 2180-6213

Casa do Cidadão Shopping Benfica - (85) 2180-6215

Central de Atendimento ao Cliente - 0800 591.0363

SINE MUNICIPAL

Já o Sine Municipal suspendeu o atendimento presencial durante a vigência do decreto de isolamento social rígido. As quatro unidades do Município estarão fechadas no período, mas alguns serviços poderão ocorrer de forma remota.

Solicitações de seguro-desemprego e busca de vagas no mercado de trabalho poderão ser realizadas pelo:

E-mail: sinemunicipalfor@sde.fortaleza.ce.gov.br

Telefone: (85) 3105-3712 ou via WhatsApp (85) 98513-4385 (não recebe ligações), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Por meio dos canais de atendimento é possível ter acesso às informações sobre os benefícios ofertados, prazos, documentações e formas de acesso aos serviços online