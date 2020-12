Ceará tem 1.110 vagas abertas no último dia do ano

No último dia do ano, ainda dá tempo dos cearenses buscarem uma recolocação no mercado de trabalho. Nesta quinta-feira (31), o Sine/IDT está ofertando 1.110 vagas em todo o Estado. As oportunidades contemplam diversos cargos e Pessoas com Deficiência (PCDs).

Fortaleza é o município com a maior concentração de seleções abertas, sendo responsável por 387 delas. Os cargos mais demandados são teleoperador (50), costureira em geral (26), ajudante de carga e descarga de mercadoria (21), auxiliar de cozinha (16) e motorista carreteiro (16).

A Capital ainda possui 45 vagas para PCDs, com destaque para auxiliar de limpeza (8), auxiliar de linha de produção (6), operador de caixa (4) e repositor de mercadorias (3).

Na Região Norte, em Sobral, as empresas buscam preencher 147 vagas, sendo 40 para vendedor pracista, 8 para motorista entregador, 5 para consultor de vendas, 4 para marceneiro, 4 para montador de móveis de madeira e 3 para mecânico de automóveis e caminhões.

O município também tem 6 vagas exclusivas para PCDs: carregador de armazém (2), eletricista (1), empacotador (1), repositor de mercadorias (1) e zelador (1).

No distrito do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, o Sine/IDT contabiliza 141 oportunidades. Os cargos em destaque são eletricista (25), mecânico de manutenção de máquina industrial (20), auxiliar técnico na mecânica de máquinas (15), eletricista auxiliar (11) e isolador térmico (10).

Os interessados podem conferir a lista completa de vagas e se candidatar no site e aplicativo do Sine/IDT. O atendimento presencial também ocorrerá até às 12h nesta quinta (31).