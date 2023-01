Capes oferece R$ 5 mil a estudantes de graduação; saiba como se inscrever

O Prêmio 'Talento Universitário' da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) oferece R$ 5 mil para 1.000 estudantes de graduação que alcançarem as melhores notas em prova de conhecimentos gerais. As inscrições vão até 22 de fevereiro e podem ser feitas pelo formulário on-line que se encontra no site da premiação.

Para participar da seleção, é preciso ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021. (Veja lista de requisitos abaixo)

>> Confira edital

Requisitos

Ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021;

Ser estudante brasileiro ingressante no Ensino Superior no ano letivo de 2022;

Estar regularmente matriculado em curso de graduação vinculado a qualquer área do conhecimento, na modalidade presencial ou a distância, em instituição de educação superior pública, privada ou militar;

Não estar em débito, de qualquer natureza, com a Capes, com o CNPq ou com outras agências instituições de fomento à pesquisa.

Prova

A partir de uma prova de 80 questões, a Capes vai reconhecer o desempenho e os conhecimentos dos graduandos, além de subsidiar estudos e pesquisas e incentivar a formação de alunos do ensino superior.

Conforme o cronograma do edital, os locais de prova serão divulgados a partir do dia 2 de março e a aplicação será no dia 26 do mesmo mês.

No total, são 24 mil vagas, mas a premiação só será fornecida aos mil concorrentes que alcançarem as maiores notas na prova.

Resultado

O resultado final será divulgado em maio e o prazo para pagamento do prêmio vai até dezembro de 2023.

Serviço

Inscrições: até 22 de fevereiro de 2023

Site: talentouniversitário.capes.gov.br

Vagas: 24 mil

Premiação: R$ 5 mil aos mil concorrentes que alcançarem as maiores notas na prova.